Росія може спробувати прорвати водну блокаду Криму: чому для Путіна настав "час X"

Американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в анексованому Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу, коли кожна країна нині зайнята боротьбою з інфекцією, – сприятлива можливість для глави РФ Володимира Путіна.

OBOZREVATEL оцінив шанси та ризики військового вторгнення з боку Росії та чим це може закінчитися.

У Путіна з'явилася можливість вирішити проблему води в Криму?

Експерти з США вважають, що в умовах пандемії COVID-19 у Москви з'явилася "сприятлива" можливість для виправдання своєї агресії запобіганням екологічної катастрофи в Криму.

"У регіоні запаси питної води скоротилися на 60%. Вони повністю вичерпаються десь у липні або серпні. Це створює серйозну кризу для суспільної охорони здоров'я в Криму й здатне підштовхнути Москву почати нову військову акцію проти України", – зазначили аналітики The Jamestown Foundation у своїй недавній доповіді.

Про можливе вторгнення російської армії з боку Криму говорять ще з 2018 року. Головна причина полягає не стільки у воз'єднанні з "ЛДНР", скільки в забезпеченні Криму питною водою. Колишній радник Путіна російський економіст Андрій Ілларіонов переконаний, що без води півострів у нинішньому вигляді приречений. Посилаючись на слова фахівців із водопостачання, він уточнив, що нинішніх запасів вистачає лише для 1 млн осіб, тоді як мешкає там приблизно 2,3 млн. Опріснення морської води коштує 13 млрд євро, що всемеро перевищує щорічні дотації на Крим. До того ж для цього процесу потрібно ще багато електроенергії, якої на півострові недостатньо.

Російська армія в Криму

"Залишається єдиний спосіб – відновлення постачання води з Дніпра, для чого потрібно вмовити українців. Якщо ж вони не "вмовляються" – встановити силовий контроль за Північно-Кримським каналом, греблею Каховської ГЕС, Каховським водосховищем, водопропускними механізмами та дамбою, яка перегородила канал 2014 року", – уточнив він у коментарі OBOZREVATEL.

За розрахунками Ілларіонова, відстань від Перекопа до Таврійська – 78 км, одна година поїздки. Місцевість є цілковито рівною, це степ, де немає жодних значущих перешкод – ні значних річок, ні гір, ні великих міст. Є кілька станиць, а більше нічого. Населення мало – це не півмільйонний Маріуполь.

"За чисельності угруповання вторгнення в 80 тис. осіб захоплення, окупація та утримання такого плацдарму – завдання, яке цілком можливо реалізувати", – підсумував Ілларіонов.

Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер у коментарі OBOZREVATEL також не став відкидати ймовірність російського вторгнення з боку Криму. Особливо зараз, коли світ зайнятий коронавірусом і заступатися за Україну ніхто не буде. До того ж на території Криму, недалеко від українського кордону, зосереджені "серйозні військові угруповання для наступальних операцій".

"Це так званий корпус територіальної оборони, у них є сучасні танки – досить серйозні сили, здатні проводити наступальні сухопутні операції. Крім того, там вистачає авіації і є флот, здатний висаджувати допоміжний десант. Але якщо якась операція й планується, вона буде на широкому фронті, а не тільки в Криму. Чи буде політичне рішення з боку Кремля – сказати складно. Ситуація досить неприємна: з одного боку, Україна досить ізольована, ніхто їй не допомагатиме, а з іншого – у самій Росії багато всяких важливих справ. Але очевидних ознак для великої військової операції по українських фронтах не проглядається. Проте нічого не можна виключити, особливо літньої пори", – доповнив військовий експерт.

Відомий російський політолог Дмитро Орєшкін у недавньому інтерв'ю OBOZREVATEL категорично спростував можливість військового наступу на територію України з боку Росії. Головна причина, за його словами, – це катастрофічна нестача ресурсів в умовах і епідемії коронавірусу, і економічної кризи. Поки Путін може тільки "лякати та провокувати українську владу". Це те, що коштує недорого.

"Прямої військової фази Путін собі дозволити не може, і ніхто на його місці цього не робитиме. Інакше Україні постачать летальну зброю, приїдуть добровольці. Та й сама країна вже здатна постояти за себе. Воювати Україна буде всерйоз, мало не здасться. До того ж українці – братський народ, там живуть наші друзі, родичі тощо. Воювати з ними, як не крути – братовбивча війна. Хай там як наше телебачення їх демонізує, все-таки російські люди не зовсім ідіоти. Відповідно, нова війна – це самогубство для Путіна. І він це, по-моєму, розуміє", – запевнив Орєшкін.

В Криму катастрофічна нестача питної води

Аномально тепла й безсніжна зима, відсутність дощів навесні призвели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно зменшилися: не вистачає майже 30%, а подекуди – навіть двох третин. Кримчани тепер можуть легко прогулятися по дні Сімферопольського водосховища, а саме воно більше нагадує потріскану землю в пустелі.

Північно-Кримський канал Цензор.нет

Минулого тижня глава Держкомітету з водного господарства та меліорації підконтрольного Росії уряду анексованого Криму (Держкомводгоспу) Ігор Вайль уточнив, що водосховища природного стоку в Криму заповнені лише на третину. Хоча самопроголошений російський глава півострова Сергій Аксьонов запевняє: запасів у трьох основних джерелах водопостачання Сімферополя – Аянському, Сімферопольському та Партизанському водосховищах – достатньо для безперебійного водопостачання міста протягом 3,5 місяців, навіть за умови повної відсутності опадів. Проте, незважаючи на це, влада Криму регулярно закликає мешканців півострова економити воду. Самі запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел.

До анексії Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після оккупації постачання води припинилося.