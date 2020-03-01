Російські збройні сили не здатні почати не те, що повномасштабну Третю світову війну, вони не зможуть впоратися навіть з великим локальним конфліктом.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав колишній однокурсник лідера РФ Володимира Путіна Юрій Швець. За його словами, армія Росії створена тільки для понтів і хороша до тих пір, поки по ній не починають стріляти (повний текст блогу читайте тут).

Третя світова війна Обозреватель

"Пишуть, що транзит влади Путіна буде супроводжуватися війною з Україною, Білоруссю і навіть з Прибалтикою, щоб відновити СРСР. Нібито Путін з товаришами по зброї фанатично хочуть увійти в історію великими героями і заради цього готові поставити світ на межу Третьої світової війни. Але російська армія створена тільки для понтів і хороша до тих пір, поки по ній не починають стріляти. Вона не здатна не тільки на повномасштабну Третю світову війну, але навіть на велику локальну", – запевнив Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Валерія Солов'я, недавнє військове загострення на Донбасі з боку Росії – було попередженням Кремля і адресовалось президенту України Володимиру Зеленському.

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