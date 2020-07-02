Путін може готуватися до війни з Україною, – російський політолог

Незважаючи на світову кризу, викликану пандемією коронавірусу, російський президент Володимир Путін може готуватися до війни з Україною.

Таку думку висловив OBOZREVATEL сказав російський політолог Валерій Соловей, коментуючи указ глави РФ про призов громадян, які перебувають в запасі, на військові збори в 2020 році.

Його особливістю є те, що вперше не вказана тривалість самих зборів, хоча раніше проходили до двох місяців. Відомо, що в цьому році будуть залучені також нацгвардійці, держохорона та ФСБ.

"Військові збори – це регулярна практика, але указ цього року дійсно відрізняється від попередніх. У сукупності з іншими ознаками його можна розцінювати і як підготовку до військових дій відносно України, і як шантаж з початком подібних дій. Україну хочуть примусити до вступу в союз з Росією і Білоруссю. А пандемія, коли весь світ зайнятий боротьбою з вірусом, на думку Путіна, якраз найзручніший час для військових маневрів", – підсумував Соловей.

Російський журналіст Олександр Кушнарь навпаки вважає, що у Путіна зараз немає ніяких ресурсів для військових дій, особливо після падіння цін на нафту.

"Росія – держава, яка слабшає. Країна, що деградує на схилі своїх сил. На нові війни немає ні сил, ні драйву. Це не 2014 рік", – запевнив журналіст в коментарі OBOZREVATEL.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у своєму недавньому інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що будь-які навчання збройних сил Росії можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій.

"Ризик зростає і військові чітко розуміють загрози від таких акцій. Наше завдання – донести інформацію про реальність такої небезпеки до міжнародного співтовариства, що ми робимо в ООН, ОБСЄ і на двосторонньому рівні", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними соцопитувань, агресію Путіна проти України підтримує 30% росіян. Приблизно стільки ж громадян засуджують таку політику щодо Києва.