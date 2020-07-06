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Путін може бути або повалений, або помре президентом Росії, – Іноземцев

Новини Росії
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Владислав Іноземцев вважає, що Володимир Путін ніколи добровільно не віддасть владу

Владислав Іноземцев вважає, що Володимир Путін ніколи добровільно не віддасть владу.

Президент Росії Володимир Путін ніколи добровільно не віддасть владу.

Як заявив у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та директор Центру постіндустріальних досліджень у Москві Владислав Іноземцев, Путін може бути або повалений, або помре на цій посаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це для мене було зрозуміло ще 12 років тому. І зараз залишається та ж сама ситуація", – зазначив він.

При цьому Іноземцев наголосив, що категорично не підтримує поправки до Конституції РФ, які, по суті, зроблять з Путіна вже легально вічного правителя.

"Річ у тім, що проблема поправок не тільки робить з Путіна правителя нескінченного, вона, по суті, руйнує значною мірою саму російську державність. Бо складається система абсолютно безконтрольної влади, якій підпорядкована і судова влада, і законодавча влада" , – вважає експерт.

За його словами, виникає прецедент пріоритету російського права над міжнародним, що фактично робить Росію країною-ізгоєм.

"Виникає оця ідея конотації, зв'язку між Росією і Радянським Союзом, чого немає в жодній конституції у світі. Тому що будь-яка конституція – це швидше проголошення чогось нового, основ держави. А в даному випадку нам намагаються нав'язати ідею постійного озирання назад", – додав Іноземцев.

Telegram/PetrenkoAndryi

Telegram/PetrenkoAndryi

Як писав OBOZREVATEL:

РосіяОбнулення ПутінаКонституціявибори президента Росії Владислав ІноземцевВолодимир Путін
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