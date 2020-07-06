Путін може бути або повалений, або помре президентом Росії, – Іноземцев

Владислав Іноземцев вважає, що Володимир Путін ніколи добровільно не віддасть владу.

Президент Росії Володимир Путін ніколи добровільно не віддасть владу.

Як заявив у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та директор Центру постіндустріальних досліджень у Москві Владислав Іноземцев, Путін може бути або повалений, або помре на цій посаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це для мене було зрозуміло ще 12 років тому. І зараз залишається та ж сама ситуація", – зазначив він.

При цьому Іноземцев наголосив, що категорично не підтримує поправки до Конституції РФ, які, по суті, зроблять з Путіна вже легально вічного правителя.

"Річ у тім, що проблема поправок не тільки робить з Путіна правителя нескінченного, вона, по суті, руйнує значною мірою саму російську державність. Бо складається система абсолютно безконтрольної влади, якій підпорядкована і судова влада, і законодавча влада" , – вважає експерт.

За його словами, виникає прецедент пріоритету російського права над міжнародним, що фактично робить Росію країною-ізгоєм.

"Виникає оця ідея конотації, зв'язку між Росією і Радянським Союзом, чого немає в жодній конституції у світі. Тому що будь-яка конституція – це швидше проголошення чогось нового, основ держави. А в даному випадку нам намагаються нав'язати ідею постійного озирання назад", – додав Іноземцев.

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