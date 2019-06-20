Путін мало не розплакався під час прямого ефіру: що трапилося

Президент Росії Володимир Путін мало не розплакався під час "Прямої лінії" у четвер, 20 червня, відповідаючи на запитання, чи буває йому соромно і за що.

Він поділився історією, яка трапилася на початку 2000-х. Так, роз'їжджаючи по країні, російський лідер зустрівся з жінкою похилого віку, яка впала перед ним на коліна і передала записку. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я сказав, що обов'язково подивлюся. Забрав, віддав помічникам. І її загубили. Ніколи цього не забуду. Мені досі соромно. Напевно, там було щось про допомогу синові, який сидить у в'язниці, або щось у цьому роді. Але справа не в цьому, а в тому, що її загубили", – з тремтінням у голосі сказав Путін.

Володимир Путін

Після цього, за словами, президента РФ, подібні звернення він завжди відпрацьовує "по повній".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "Прямої лінії" з Путіним спливло чимало незручних запитань. Багато з них залишилися без відповіді, і нагадували риторичні, наприклад: "Коли скасують призов до армії?", "Цілий день Трамп і Україна, коли про своє говорити будете?"

Організаторів заходу також піймали на тому, що звернення до Путіна були постановочними.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.