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"Путін любить смажити": з'явилися пікантні подробиці з відпочинку президента Росії

1.8тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час відпочинку в тайзі сам готує шашлик.

Про це розповів глава республіки Тиви Шолбан Кара-оол в інтерв'ю РИА Новости, зазначивши, що Путін сам робить маринад, рецепт якого тримає в секреті.

"Президент любить смажити м'ясо ... Все робить сам", - сказав Кара-оол.

Він також розповів, що на відпочинку в тайзі Путін п'є фірмову кави в турці і національний тувинський чай.

"Спеціально кава з цукром спочатку доводиться до карамельного стану, після додається вода, і потім, коли закипіло, в процесі доводиться з молоком до кипіння", - зазначив Кара-оол.

Володимир Путін

Володимир Путін

Кремлівський пул, Twitter

Він розповів, що пригощає Путіна національним чаєм, який президент "дуже любить". Напій вариться згідно з традиціями, сам рецепт йому передала бабуся.

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"Перший, найголовніший інгредієнт - це вода. А вода у нас найчистіша. Беремо воду з природного джерела, як правило, чай використовується зелений, той самий, пам'ятайте, за радянських часів грузинський чай був. Ось цей чай кладемо, трохи солі, обов'язково потрібно довести до кипіння. У нас навіть існують різного роду байки, що потрібно ковшиком вісім разів провести, після цього молоко налити", - поділився рецептом Кара-оол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін розсмішив мережу катанням на коні. Він прокотився верхи в оточенні жінок-вершниця.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
Самогон надо жрать, как Петька! А он ерундой страдает 😁
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
дальше тайги ни ни )))
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Belov Тима
Belov Тима
Ебанутся...
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