"Путін л*х": у Москві на Червоній площі блогер влаштував протест

У Москві (Росія) на Красній площі в ніч на 25 червня затримали відеоблогера Руслана Соколовського.

Про це він сам повідомив в Instagram. Соколовський стояв на одиночному пікеті з плакатом "Путін лох".

У такий спосіб він висловлював протест проти закону про неповагу до влади.

Соколовський із плакатом "Путін лох" Instagram Соколовського

Соколовський із плакатом "Путін лох" Telegram Соколовського

За даними "ОВС-Інфо", блогера відпустили з поліції приблизно о 03:00 ночі. Чи складено на нього протокол про адміністративне порушення, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У травні 2017 року Руслана Соколовського засудили до трьох із половиною років умовно через публікацію відео, в якому він грає в гру Pokemon Go у єкатеринбурзькому Храмі-на-Крові.

Блогера визнали винним за трьома кримінальними статтями: про екстремізм, образу почуттів віруючих і використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації.

Пізніше термін йому знизили до двох років і трьох місяців умовно. Згодом суд зняв із нього судимість через часткову декриміналізацію статті про екстремізм.

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