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"Путін л*х": у Москві на Червоній площі блогер влаштував протест

2.3тЧитати матеріал російською

У Москві (Росія) на Красній площі в ніч на 25 червня затримали відеоблогера Руслана Соколовського.

Про це він сам повідомив в Instagram. Соколовський стояв на одиночному пікеті з плакатом "Путін лох".

У такий спосіб він висловлював протест проти закону про неповагу до влади.

Соколовський із плакатом "Путін лох"

Соколовський із плакатом "Путін лох"

Instagram Соколовського

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Соколовський із плакатом "Путін лох"

Соколовський із плакатом "Путін лох"

Telegram Соколовського

За даними "ОВС-Інфо", блогера відпустили з поліції приблизно о 03:00 ночі. Чи складено на нього протокол про адміністративне порушення, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У травні 2017 року Руслана Соколовського засудили до трьох із половиною років умовно через публікацію відео, в якому він грає в гру Pokemon Go у єкатеринбурзькому Храмі-на-Крові.

  • Блогера визнали винним за трьома кримінальними статтями: про екстремізм, образу почуттів віруючих і використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації.

  • Пізніше термін йому знизили до двох років і трьох місяців умовно. Згодом суд зняв із нього судимість через часткову декриміналізацію статті про екстремізм.

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Этому "блогеру" позарез нужен пиар и подписчики, он хоть яйца к мостовой прибьет, чтобы прославиться. Как там Шапокляк пела - хорошими делами прославиться нельзя. Путин самый влиятельный человек в мире, а блогер с мятой бумажкой на площади стоит ради подписчиков... Ну и кто тут лох?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Героический борцун! Скоро будет клянчить копеечку на выплату штрафа... Хотя более вероятно, что строит имидж борцуна, чтоб свалить как жертва режима.
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