Путін лицемірно відповів на протести в Росії, залякавши терором на вулицях

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не проти опозиції та протестних мітингів у країні, але вони повинні підкорятися правилам та дотримуватися законів.

Про це глава Кремля розповів у інтерв'ю ТАСС, зазначивши, що опозиція реально впливає на життя росіян на рівні муніципалітетів і великих міст.

"Є правила, які повинні виконувати всі. І ті, кому подобається влада, і ті, кому вона не подобається. Є закон, і потрібно його дотримуватися. Інакше ми дійдемо до ситуації повністю розбалансованої в країні. Інакше... ми що, хочемо, щоб у нас на вулицях палили машини?" – повідомив Путін.

Протести в Росії

На цім слові журналіст перебив президента РФ, зазначивши, що машини в країні не палили з 2002 року, коли відбулося зіткнення футбольних фанатів.

"Ні. От якщо не реагувати – палитимуть. Битимуть вітрини, і від цього конкретні люди будуть страждати. Ви хочете висловити свою точку зору, свою думку, хочете це зробити за допомогою публічних акцій? Ну, будь ласка, закон це дозволяє. Отримуйте дозвіл і робіть", – обурено відповідав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер і колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков повідомив, що Кремль готовий використовувати зброю проти учасників протесту, щоб не допустити масштабних мітингів у Росії.

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