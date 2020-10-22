Путін – критикам Росії: як би не застудитися на ваших похоронах

Президент Росії Володимир Путін розкритикував тих, хто говорить про "загасання Росії".

У виступі на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Путін розповів про міжнародну ситуацію. Трансляція заходу велася на YouTube.

"Зміцнюючи нашу країну, дивлячись на те, що відбувається в світі, в інших країнах, хочу сказати тим, хто ще чекає поступового згасання Росії: нас в цьому випадку турбує тільки одне – як би не застудитися на ваших похоронах", – сказав Путін.

Також він заявив, що США вже навряд чи можуть претендувати на винятковість.

"Часи, коли всі питання вирішувалися Росією і Сполученими Штатами, пройшли. Якщо вони не хочуть – готові обговорювати проблеми з іншими", – заявив президент РФ.

Як писав OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що у його країни і у США нібито приблизно однакова кількість носіїв ядерної зброї і боєзарядів. Однак в майбутньому Росія, за його словами, посяде лідируючу позицію.