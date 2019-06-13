Путін кинув: у Росії ціле місто попросилося в Канаду через катастрофу

Жителі російського Кузбасу звернулися до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням надати їм притулок.

Росіяни поскаржилися на несприятливу екологічну обстановку, у зв'язку з чим зростає ризик онкологічних захворювань. Відео на своїй сторінці у Twitter опублікував журналіст Денис Казанський. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця екрану).

"Видобуток вугілля відкритим способом призвів до екологічної катастрофи цієї зими, коли весь світ говорив про чорний сніг. Жителі Кисельовська не раз відправляли свої звернення президенту Володимиру Путіну з благаннями про порятунок, але жодного разу ніхто не отримав жодної відповіді", — поскаржилися мешканці Кузбасу.

Казанський зазначив, що Кузбас є практично аналогом українського Донбасу. Він додав, що поки в "Л/ДНР" люди стоять у чергах, щоб отримати російський паспорт, самі росіяни тікають з країни.

"Це відео треба в ОРДЛО крутити, де люди сьогодні стоять у чергах за російськими паспортами. Нехай бачать, як виглядає реальне життя в РФ", — прокоментував ролик Казанський.

Жители Кузбасса записали обращение к властям Канады с просьбой предоставить им убежище и забрать из России. Это видео надо в ОРДЛО крутить, где люди сегодня стоят в очередях за российскими паспортами. Пусть видят, как выглядит реальная жизнь в РФhttps://t.co/K8GI8Tu7yD — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що росіяни зовсім скоро можуть залишитися без пенсій: причини

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