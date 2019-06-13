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Путін кинув: у Росії ціле місто попросилося в Канаду через катастрофу

12.3тЧитати матеріал російською

Жителі російського Кузбасу звернулися до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням надати їм притулок.

Росіяни поскаржилися на несприятливу екологічну обстановку, у зв'язку з чим зростає ризик онкологічних захворювань. Відео на своїй сторінці у Twitter опублікував журналіст Денис Казанський. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця екрану).

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"Видобуток вугілля відкритим способом призвів до екологічної катастрофи цієї зими, коли весь світ говорив про чорний сніг. Жителі Кисельовська не раз відправляли свої звернення президенту Володимиру Путіну з благаннями про порятунок, але жодного разу ніхто не отримав жодної відповіді", — поскаржилися мешканці Кузбасу.

Казанський зазначив, що Кузбас є практично аналогом українського Донбасу. Він додав, що поки в "Л/ДНР" люди стоять у чергах, щоб отримати російський паспорт, самі росіяни тікають з країни.

"Це відео треба в ОРДЛО крутити, де люди сьогодні стоять у чергах за російськими паспортами. Нехай бачать, як виглядає реальне життя в РФ", — прокоментував ролик Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що росіяни зовсім скоро можуть залишитися без пенсій: причини

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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Процесс пошёл ! Интересно, куда сам Пу будет драпать, к семье в загнивающую Европу ?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
И главное: россияне, подумайте, что он вам оставит, если ещё умеете конечно.
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Gordon Yury
Gordon Yury
И что, теперь Канада должна отправить своих "ихтамнетов" на Кузбасс? Сам то Кузбасс территориально не сможет переехать в Канаду, а людям очень хочется!!! Да и Гиркин что-то без работы засиделся...
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