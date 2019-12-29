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29 грудня • оновлено в 21:06
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Путін із доньками мало не згоріли в пожежі: спливли ексклюзивні подробиці

8.4т
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Президент Росії Володимир Путін дивом вижив під час пожежі, що трапилася на його дачі під Ленінградом (сучасний Санкт-Петербург.Ред.).

Подробиці РІА Новости розповів німецький журналіст і автор книги "Володимир Путін. "Німець" у Кремлі" Олександр Рар.

За його словами, подія мала місце в 1996 році, коли Путін з друзями відпочивали в сауні.

Володимир Путін мало не згорів

Володимир Путін мало не згорів

колаж

"Я особисто запитав у нього, чи правдива ця історія, і він підтвердив. Путін був із друзями в сауні, коли будинок почав горіти. Він вбіг на другий поверх, де спали його доньки, і виніс їх, скинув униз на руки друзям. Він врятував їм життя", – поділився журналіст.

"Потім він згадав, що в будинку в "дипломаті" зберігаються всі заощадження, і він ще раз вбіг у палаючий будинок і побачив, що всі гроші згоріли, і тільки його натільний хрест лежав незайманий. Це така особиста історія, яка була чесно розказана", – зазначив Рар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін ледь не розбився через погані погодні умови. Президентський літак Іл-96 потрапив у зону турбулентності, проте дивом зміг приземлитися в аеропорту.

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Автор
Майя Лісовська
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
О, пусть кварталовцы ему песенку про пожар споют! Интересно, сколько бы прожили после этого?
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Мир Миру
Мир Миру
Путін сам в шоці. Все однією ниточкою пов"язано: сауна, спасіння дочок, згорілі гроші, хрест в руці, німецький автор. Знак Божий йому даний ще в 1996 році. Каятись час.
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0
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
.....а потом, Путин, весь в копоти и саже, подбежал к перекрёстку и перевёл старушку через дорогу, успокоил и вытер сопельки плачущей девочке и накормил обедом бомжа. (из книги "Скромные герои человечества" )
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