Путін із доньками мало не згоріли в пожежі: спливли ексклюзивні подробиці

Президент Росії Володимир Путін дивом вижив під час пожежі, що трапилася на його дачі під Ленінградом (сучасний Санкт-Петербург. – Ред.).

Подробиці РІА Новости розповів німецький журналіст і автор книги "Володимир Путін. "Німець" у Кремлі" Олександр Рар.

За його словами, подія мала місце в 1996 році, коли Путін з друзями відпочивали в сауні.

Володимир Путін мало не згорів колаж

"Я особисто запитав у нього, чи правдива ця історія, і він підтвердив. Путін був із друзями в сауні, коли будинок почав горіти. Він вбіг на другий поверх, де спали його доньки, і виніс їх, скинув униз на руки друзям. Він врятував їм життя", – поділився журналіст.

"Потім він згадав, що в будинку в "дипломаті" зберігаються всі заощадження, і він ще раз вбіг у палаючий будинок і побачив, що всі гроші згоріли, і тільки його натільний хрест лежав незайманий. Це така особиста історія, яка була чесно розказана", – зазначив Рар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін ледь не розбився через погані погодні умови. Президентський літак Іл-96 потрапив у зону турбулентності, проте дивом зміг приземлитися в аеропорту.

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