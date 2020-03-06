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6 березня • оновлено в 15:17
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Путін їдко потролив Ердогана й був "викритий" у мережі

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У зустрічі президентів Туреччини і Росії Реджепа Таїпа Ердогана й Володимира Путіна в Москві 5 березня знайшли символічний знак-нагадування про розгром росіянами турків.

Про це, зокрема, свідчила бронзова скульптура за мотивами роботи Євгена Лансере "Перехід через Балкани", яка стояла на видному місці в кремлівському залі, де на початку своїх переговорів лідери робили заяви для преси, пише "Потітнавігатор" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Видання нагадало, що композиція присвячена подвигу російських солдатів під час військової кампанії 1877-1878 року, коли під час рейду Росія розбила останні турецькі частини, які заступали їй дорогу на Константинополь. Характерно, що тоді в полон взяли майже всю турецьку армію – до 22 тисяч осіб, серед яких троє генералів і більше 700 офіцерів.

Ердоган і Путін

Ердоган і Путін

pdmnews.ru

"Туркам тоді довелося терміново просити про мир, у результаті Росія отримала південну частину Бессарабії, Батумі, державність Болгарії була відновлена, а території Сербії і Чорногорії збільшилися", – йдеться в повідомленні.

Путін провів бесіду з Ердоганом під годинником "Перехід через Балкани"

Путін провів бесіду з Ердоганом під годинником "Перехід через Балкани"

politnavigator.news

Також наголошується, що в тому ж залі, де проходила зустріч Путіна з Ердоганом, була встановлена і ще одна скульптура – імператриці Катерини Великої, за якої Російська імперія відвоювала Крим.

Путін провів бесіду з Ердоганом під годинником "Перехід через Балкани"

Путін провів бесіду з Ердоганом під годинником "Перехід через Балкани"

politnavigator.news

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков поспішив виправдатися, заявивши, що це всього лише збіг, оскільки годинник зі скульптурною композицією розташований у кремлівському залі дуже давно.

"Цей годинник стоять там 20 років мінімум. Ну звичайно, це збіг", – процитував його пояснення "Підйом".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
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Ukraine The
Ukraine The
"еще одна скульптура – императрицы Екатерины Великой, при которой Российская империя отвоевала Крым.".....Обоз, ну зачем про Крым и каким образом он стал российским. Нужно было писать, что его казаки у турков отвоевали и с тех пор он украинский.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Намекать - это одно, а получать реальных трындюлей в Сирии от Эрдогана - это совершенно другое!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Маринов Михаил, по итогам переговоров ситуация, как в Цэевропе: перемога переходящая в зраду. Эрдогаша эпично обоср...лся. Занятые с начала года территории Идлиба Асад не вернёт, трассу м-4 берут под патрулирование русские. И это после потери минимум трети имевшихся на вооружении Турции БПЛА и гибели сотни турецких военнослужащих и тысяч бородатых подопечных.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Маринов Михаил, Либераст питерский, сыктывкарского разлива...что ты твои либерасты, что бы было по другому??? Правление либерастов в 90-ых помним хорошо...хрюкай на митингах..
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не потролил, а намекнул
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