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9 лютого • оновлено в 03:13
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Путін йде з поста президента, його час обмежений – Соловей

1.8т
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Президент Росії Володимир Путін йде з поста президента за особистими обставинами, в російській публічній політиці його не буде з 2022 року. Таке припущення зробив російський політолог Валерій Соловей.

В інтерв'ю OBOZREVATEL він зазначив, що саме тому вносяться зміни до Конституції і створюється Держрада, яка може управляти країною і без президента.

"Зміни в Кремлі задумувались давно, теоретично вони пророблялися у 2017 році, через рік все було готово, а в 20-му запущено в роботу. Путін йде за особистими обставинами, у 22-му його вже не має бути в публічній політиці. Він поспішає і це найважливіше, що треба розуміти. Його час обмежений", – підкреслив Соловей.

Володимир Путін

Володимир Путін

proua.com.ua

За його словами, передавати владу за сценарієм колишнього лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва Путін не стане.

"Це малоймовірно в силу того, як організована політика в Росії. Тим більше, що Назарбаєв передоручив владу родичам. Можуть бути різні варіанти: Путін може очолити Держраду, бажаючи піти в тінь. Але також Держрада може керувати країною в ситуації фактичної відсутності президента. Поки єдиного рішення не прийнято", – запевнив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними російських телеграм-каналів і деяких ЗМІ, у Путіна виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Деякі пишуть про те, що у російського президента рак.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей
Тег
Новини Росії
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Waix Alex
Waix Alex
Сволота начал немного сооброжать
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