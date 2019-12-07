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7 грудня • оновлено в 20:16
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"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото

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У суботу, 7 грудня, президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели спільний обід у Сочі, за яким обговорили інтеграцію двох країн.

Фото і відео застілля показав у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Путін пригостить Лукашенка на обіді на честь 20-річчя Союзної держави: барабулькою з артишоком, каре теляти з запеченою цибулею, шербетом із мандарина і винами з Дивноморського", – поділився Смирнов.

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Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Пул N3

Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Twitter Дмитра Смирнова

Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Twitter Дмитра Смирнова

У кадр, крім страв, потрапив також російсько-білоруський тост. "Ну, за інтеграцію!" – підписав фото Смирнов. Лукашенко, за його словами, нагадав, що він приїхав не за тим, щоб щось просити.

Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Путін і Лукашенко в Сочі: фото обіду

Twitter Дмитра Смирнова

У коментарях під фото і відео влаштували бурхливу дискусію. "Бенкет під час чуми", "Сподіваюся, обидва подавляться", "Непогано живуть наші президенти", "За чий рахунок цей банкет? Хто оплачувати буде?", "Обидва скоро на смітнику опиняться", "Два історичних днища", "Ну нафіг вашу "інтеграцію", "Не цокаючись", – написали росіяни.

У мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі

У мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі

"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото
"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото
"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото
"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото
"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото
"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото
"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото
"Бенкет під час чуми": в мережі показали застілля Путіна і Лукашенка в Сочі. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншого держави, зокрема Росії. "Запам'ятайте, я не пацан!" – сказав він.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Союзна держава
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія Сочі
Тег
Новини Росії
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чушки кастрюляголовые бесятся и завидуют.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Я так понимаю чума у ка-к-лов.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Чубатые вышиваночники почку должны продать, чтоб так поесть.
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