Преступные кривляния Путина, ртами Пескова и Пригожина, в отношении отравления Навального, подразумевают то, что "украинский истребитель", "лётчик Волошин" и "диспетчер Карлос" останутся главными версиями того, что случилось.

Только покушение на жизнь Навального – это немного покруче, чем (уж без обид!) покушения на Владимира Кара-Мурзу младшего и Петра Верзилова, или убийства Александра Перепеличного и Юрия Щекочихина. Здесь – самая что ни на есть статья 277 УК РФ, в самом её пике правоприменения. Здесь – покушение на лидера российской оппозиции, на политика №1 в России. Покушение на известного всему миру врага Путина №1. Когда о покушении стало известно неделю назад, мировые СМИ по всему миру сообщали об этом, как об одной из главных новостей в мире.

Поэтому это – не "ещё один сбитый транспортник", а целый пассажирский Боинг, и "украинский истребитель", "лётчик Волошин" и "диспетчер Карлос" не прокатят.

Я уверен, что в расследование покушения на жизнь Навального уже включились многие спецслужбы разных стран – прежде всего, конечно, спецслужбы ФРГ, Великобритании и Болгарии. Со всеми их ресурсами, командами, контактами, информаторами, экспертами, аналитиками, учёными и лабораториями.

Я также уверен, что в расследовании уже участвует какой-нибудь (пока что) секретный консорциум, состоящий из таких организаций, как Conflict Intelligence Team, The Insider, Центр "Досье" и так далее, который ещё представит как миру, так и спецслужбам (как это было в случае с Боингом) добытую и проанализированную им ценнейшую информацию.

Это только лишь вопрос времени.

Путин и главари его ОПГ жёстко просчитались. Здесь тоже.

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