"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу

У мережі з'явилося нове фото президента Росії Володимир Путін, на якому у лідера незвично хворобливий вигляд.

Знімок, зроблений після його гри в хокей із білоруським колегою Олександром Лукашенком, швидко розлетівся в соцмережах і викликали бурхливе обговорення (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Багато хто вирішив пожартувати над першою особою Кремля, інші ж всерйоз запідозрили у лідера проблеми зі здоров'ям.

Путін після хокею з Лукашенком Facebook Віталія Рождаєва

Путін потрапив у кадр у хокейній формі з чашкою гарячого напою. При цьому президент зігнувся, засвітивши на камери помітну лисину.

"На вашому екрані фотографія Путіна Володимира Володимировича 1952 року народження. Що ми на ній бачимо? Стару і хвору людину з відсутнім поглядом. Від колишнього секс-символа залишилося хіба що риска. Такі справи", – написав професор Сергій Талк, назвавши Путіна "бабусею з вокзалу".

Фото Путіна підігріло здогади про його хворобу YouTube

"Дідусь вже зовсім ку-ку. Кажуть, там Паркінсон із деменцією", "Путін невідворотно перетворюється на Смеагола", "Давно ботокс не кололи дідусю", "Ось вам і найкрасивіший чоловік Росії", "Прийшли Альцгеймер із Паркінсоном і довго руку мені трясли", "Поганець", – написали в коментарях.

Вчорашня фотографія: старий і хворий чоловік, відсутній погляд. Чи то дідусь, то чи бабуся з вокзалу. pic.twitter.com/ox1vOiJzVj - Професор Талк (@SwisssTalk) February 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про поганий стан здоров'я Путіна і його можливий відхід.

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