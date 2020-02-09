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9 лютого • оновлено в 19:03
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"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу

48.1т
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У мережі з'явилося нове фото президента Росії Володимир Путін, на якому у лідера незвично хворобливий вигляд.

Знімок, зроблений після його гри в хокей із білоруським колегою Олександром Лукашенком, швидко розлетівся в соцмережах і викликали бурхливе обговорення (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Багато хто вирішив пожартувати над першою особою Кремля, інші ж всерйоз запідозрили у лідера проблеми зі здоров'ям.

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Путін після хокею з Лукашенком

Путін після хокею з Лукашенком

Facebook Віталія Рождаєва

Путін потрапив у кадр у хокейній формі з чашкою гарячого напою. При цьому президент зігнувся, засвітивши на камери помітну лисину.

"На вашому екрані фотографія Путіна Володимира Володимировича 1952 року народження. Що ми на ній бачимо? Стару і хвору людину з відсутнім поглядом. Від колишнього секс-символа залишилося хіба що риска. Такі справи", – написав професор Сергій Талк, назвавши Путіна "бабусею з вокзалу".

Фото Путіна підігріло здогади про його хворобу

Фото Путіна підігріло здогади про його хворобу

YouTube

"Дідусь вже зовсім ку-ку. Кажуть, там Паркінсон із деменцією", "Путін невідворотно перетворюється на Смеагола", "Давно ботокс не кололи дідусю", "Ось вам і найкрасивіший чоловік Росії", "Прийшли Альцгеймер із Паркінсоном і довго руку мені трясли", "Поганець", – написали в коментарях.

"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу
"Бабуся з вокзалу": фото Путіна підігріло здогади про його хворобу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про поганий стан здоров'я Путіна і його можливий відхід.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Червоний Данило
Червоний Данило
и это убожество президент россии??? а ну тогда понятно! прощай немытая россия....
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Пані Гаага зачекалася. Зовнішній вигляд пацієнта її не обходить. пу гарантовано своє отримає.
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2
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Время берет свое. Тут даже ботокс и скрепы не помогут. Хотя для своего возраста, выглядит ужасно.
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