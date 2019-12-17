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17 грудня • оновлено в 20:28
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"Путін – Хубло?" Скандал із Зеленським у Росії отримав яскраве продовження

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Російська газета "Ведомости" 17 грудня розмістила на першій шпальті матеріал із фото президента Володимира Зеленського і поруч із ним рекламу годинників Hublot.

Відповідний знімок свіжого випуску опублікувала на своїй сторінці в Facebook редакторка видання Ксенія Болецька (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Передаємо привіт ТНТ. Просто так вийшло", – написала журналістка, натякнувши на недавній скандал у Росії з серіалом "Слуга народу" із Зеленським у головній ролі.

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"Ведомости" вийшли з фото Зеленського і написом Hublot

"Ведомости" вийшли з фото Зеленського і написом Hublot

Нагадаємо, телеканал ТНТ показав три серії серіалу і відразу припинив трансляцію. З першої серії адміністрація вирізала жарт про Володимира Путіна: коли герой Зеленського, новообраний президент України Василь Голобородько, обирав годинник, прем'єр-міністр запропонував йому годинник марки Hublot, відзначаючи, що такий носить Путін. У відповідь Голобородько здивувався: "ПутінХубло?"

Як повідомляється в Telegram-каналі "Подъем", власник "Ведомостей" Дем'ян Кудрявцев запевнив, що газета не керує рекламою, яка виходить на сторінках видання, тому все вийшло випадково.

"Так, рекламодавець завжди говорить, на якій шпальті він хоче рекламу. Але вони (компанія Hublot) не могли знати про те, що буде розміщено на ній. А ті люди, які писали статтю про Зеленського, не могли знати, яка буде реклама. Це заборонено", – додав він.

При цьому росЗМІ розійшлися в думках: деякі помітили в ситуації тролінг у бік Путіна, інші ж припустили, що посміятися хотіли над Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 грудня в деяких містах РФ, у тому числі і в Москві, вийшов невідредагований перший епізод, в якому був жарт – "Путін – Хубло". Це викликало ажіотаж у мережі.

  • Пізніше стало відомо, що в інших регіонах цензура все ж була. Цю сцену вирізали з ефіру.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Серіал Слуга Народу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни украинцы! вы понимаете, что мы вас можем вбомбить в Средние века? и вы будете сидеть в подвалах, без света, без тепла, и без еды.... дети Донбасса будут ходить в школу, а ваши дети будут сидеть в подвалах... вы это понимаете?____
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Zhikharev Dmitry, не петушись, сиди на бутылке тихо
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Александрович Валера
Александрович Валера
То капец , вот чего тете для щастья нехватало . Дайте премию внеочереди ей
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Он Алекс
Он Алекс
Не )(уйло, хублот, моль какая разница ? Суть не меняется
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