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28 січня • оновлено в 23:10
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Проект Суркова "Новоросія" закритий: названа важлива для Путіна дата по війні на Донбасі

4.3т
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Російський президент Володимир Путін хоче побачити реальні результати по вирішенню конфлікту на Донбасі до 9 травня – 75-річчя від Дня перемоги.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив журналіст і письменник Дмитро Запольський. За його словами, до того часу Путін хоче пред'явити світовим лідерам "новий політичний ландшафт в залагодженні конфлікту з Україною".

"Для цього йому був потрібен новий куратор по українському напрямку. Методика Дмитра Козака дуже відрізняється від Владислава Суркова. Він не ставитиме на будь-яку шваль і не займатиметься донецькими негідниками, купівлею місцевих гангстерів. Козак буде впихати бунтівні території назад в Україну, щоб забути про це, як про страшний сон. Реальні зміни потрібні Путіну до 9 травня – 75-річчя від дня Перемоги, щоб показати їх світовим лідерам", – впевнений Запольський.

Володимир Путін

Володимир Путін

24 канал

За його словами, призначення Козака на український напрямок говорить про реалістичність російської політики щодо України і закриття сурковського проекту "Новоросія".

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"Сурков наламав дров з історією навколо Новоросії, переконуючи Кремль, що достатньо невеликого поштовху, аби населення Луганська та Донецька підтримало антимайданні настрої. Найбільший його провал в тому, що він переконав Путіна, що буде дуже легко захопити вихід і до моря, і до Криму. Але цього не вийшло, він прорахувався. Тепер плани по Україні змінилися", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили, що бурхлива діяльність Владислава Суркова, який залишив посаду помічника глави Росії Володимира Путіна, по дестабілізації ситуації в Україні зупинилася після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Дмитро Козак Дмитро Запольский
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Донбас війна
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Май.данутые зарубите себе на носу слова ВВП: Россия не сдаст жителей Донбасса.
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Неместный Художник
Неместный Художник
Сиромашенко Алекс, уже кинула
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