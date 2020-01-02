Путін хоче втюхати Донбас в Україну – Венедіктов

Президент РФ Володимир Путін після знищення і розкрадання Донбасу хоче "втюхати" його назад нашій країні.

Таку думку висловив головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

"На мій погляд, Володимир Володимирович хоче втюхати цей Донбас, розорений війною. Звідти багато вивезено обладнання. Як після війни. Він інфікований російськими інтересами, російською зброєю, російськими агентами впливу. Ось втюхати його назад в Україну", – повідомив він.

Венедіктов зазначив, що глава Кремля використовує Донбас, як політичне знаряддя.

"І плюс до всього це ще 2 мільйони виборців для так званих проросійських партій – так, на секундочку! І чого нам це тримати? І заодно будемо говорити: "Ми захищаємо це російськомовне населення". Тобто програти неможливо. Якщо почнуть знімати санкції можна віддавати ось військових ... затриманих, відводити важке озброєння, давати газ. Ми давно знаємо, що газ з Україною, а сьогодні і з Білорусією газ і нафту – це спосіб політичного тиску", – розмірковував журналіст.

Донбас

Венедиктов додав, що в Європі підтримали обмін полоненими між Україною і терористичними "Л/ДНР", і будуть раді просуванню газового питання.

"Я думаю, що зараз – ну, свята, – але Меркель і Макрон привітають історію з газом, тому що це ще і транзит газу. Тобто це їх газ, він йде далі в Європу, він йде далі в Європу, вони йде далі в Німеччину, він іде Словаччину ... в Євросоюз. Ну, так знімається проблема реверсу. Йому скажуть: "Хлопець, тепер те ж саме зроби з Білорусією, і все буде добре", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський дипломат Вільям Тейлор заявив, що глава Росії Володимир Путін готовий піти з Донбасу, оскільки у нього є спосіб зробити це без іміджевих втрат для своєї країни.

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