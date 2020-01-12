"Путін хоче вихід в океан": з'явилася несподівана версія анексії Криму

Президент РФ Володимир Путін анексував український Крим заради Чорного моря, яке може забезпечити вихід російському військовому флоту в Атлантичний океан.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній підполковник КДБ Володимир Попов. За його словами, Росія завжди прагнула бути океанською державою, і в цьому сенсі Крим – непотоплюваний авіаносець, що забезпечує їй вихід в Атлантику.

"За результатами Першої світової війни, Росія отримувала контроль над протоками Босфор і Дарданелли. Так як Чорне море – це внутрішнє море, протоку закрили і все, флот нікуди не вийде. А Росія завжди хотіла бути океанською державою, щоб мати океанський флот. Без Криму у неї не було б і повноцінного флоту в Чорному морі. Крим – непотоплюваний авіаносець, що забезпечує їй вихід в Атлантику", – впевнений Попов.

Чорноморський флот structure.mil.ru

За його словами, ситуація з Кримом на користь України вирішиться тільки за однієї умови: після розпаду РФ.

"Поки Росія буде сильною, все так і буде залишатися. Тому Україні потрібно займатися своїми внутрішніми справами, піднімати економіку, життя людей, а Крим і Донбас відкласти на довгу перспективу. Поки Росія сильна, нічого не вийде, а вона сама ці території не віддасть", – підкреслив експідполковник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити близько $82,1 млн компенсації українським фірмам за майно, яке було забрано у них в анесованому Криму.

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