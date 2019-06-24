Путін хоче від України неможливого – Гозман

Президент Росії Володимир Путін не має наміру змінювати зовнішньополітичний курс. Його останні висловлювання ще раз підтвердили дивний парадокс: пріоритетом глави російської держави є не благо своєї країни, а неприємності інших країн.

Те, чого Кремль хоче від України – "дуже сумна історія". Їх мрії апріорі нездійсненні, і усвідомлення цього факту викликається у кремлівського начальства відчуття "похмурої безнадії". Проте, сьогодні у Путіна немає політичної можливості визнати цю реальність, і "розбирати завали" і "розвертатися до нормального життя" у відносинах з Україною доведеться вже наступному президенту Росії.

Такі висновки в новому інтерв'ю OBOZREVATEL із серії "Гозман: Погляд з Москви" озвучив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

- 20 червня президент РФ Путін провів "Пряму лінію". Ви відзначили для себе якісь меседжі-маркери, які дозволяють зробити важливі висновки?

- Мені здається, там було кілька моментів, які мають пряме відношення до вас. По-перше, президент не збирається змінювати зовнішньополітичний курс. Він повторив своє звичайне твердження про вимушеність цього протистояння – "ми ні з ким не сварилися", "ми ні в чому не винні" тощо.

Володимир Путін на "Прямій лінії" 20 червня 2019 року Офіційний сайт президента Росії

Як мені здається, він ще раз підтвердив, що його пріоритет – не благо власної країни, а неприємності іншим країнам. Він сказав про те, що, мовляв, ми від санкцій втратили 50 мільярдів доларів, а Євросоюз – 240 мільярдів доларів. Звідки він узяв ці цифри, я не знаю. Думаю, вони ніяк не відповідають дійсності. Але справа не в цьому, а в тому, що для нього важливо. Важливо, скільки втратили інші, а не скільки втратили ми.

Безпосередньо про Україну він говорив двічі. Було питання від біженців, у яких проблеми з отриманням російських паспортів. Він підтвердив лінію на допомогу, яка, безумовно, носить дестабілізуючий характер. І він, по-моєму, дозволив собі зневажливі висловлювання про президента України, зверхні. Мовляв, він такий веселий хлопець, він його бачив на КВН.

Я не знаю, чи хорошим президентом буде пан Зеленський, але його обрали громадяни вашої країни. І це те ж саме, що зневажливо відгукуватися про Рейгана, що він актор. Ну, актор, але також президент і головнокомандувач Збройними Силами США.

Зрозуміло, що нічого Путін змінювати не збирається.

- Днями два російських політики – Леонід Слуцький і Ігор Морозов – зробили знакові заяви. Перший попередив Україну про те, що в разі розміщення на території нашої країни американських баз, РФ негайно відповість. Другий, говорячи про умови для зняття санкцій з Росії, озвучені Меркель – прогрес в реалізації Мінських домовленостей, - слідом за Путіним повторив, що Росія – не сторона конфлікту, а гарант виконання цих самих домовленостей. Якщо припустити, що ці люди в певній мірі озвучують позицію Кремля, чи можете ви пояснити: чого насправді хоче Кремль в українському питанні?

- З висловлювань наших депутатів серйозних висновків робити не можна. Справа не тільки в тому, що у нас серед членів Держдуми є специфічні люди – у вас у Верховній Раді теж всяке трапляється, - а в тому, що ваша Рада є парламентом, вона протистоїть або, навпаки, допомагає президенту і так далі. Вона є суб'єктом. Але наші депутати суб'єктами не є, вони не приймають ніяких рішень.

Наприклад, після цієї "Прямої лінії" один з депутатів Держдуми сказав: ось тепер ми повинні будемо змінити законодавство там-то і там-то. Вони вважають, що законодавство треба змінювати не тому, що це необхідно, а тому що президент сказав.

Володимир Путін на зустрічі з керівниками провідних світових інформаційних агентств Офіційний сайт президента Росії

Щоправда, іноді наших депутатів використовують для того щоб дослідити громадську думку. Вони щось таке скажуть, і реальне начальство дивиться на це і робить висновки: о, це добре, це можна, а це не можна, це людям не подобається.

Що стосується того, чого наші хочуть насправді, то це свого роду сумна історія. Вони хочуть того, що неможливо, того, що нереально. Я думаю, що вони самі це розуміють.

Якщо говорити про Україну, то крім якихось суто технічних речей – НАТО, не НАТО, бази і ще щось, - є глобальна штука: вони хочуть, щоб ви знову стали в підпорядковану позицію. Вони хочуть, щоб ви знову стали частиною імперії. Вони не можуть примиритися з тим, що ви не такі. Причому, не важливо, в який бік – в бік демократії, чи в бік націоналізму, або в ще якийсь бік. Ви як будь-яка демократична країна – країна непередбачувана, ви можете куди завгодно піти.

Їх не влаштовує не те, що ви йдете в Європу. Їх не влаштовують більш серйозні речі – що ви взагалі кудись йдете самі, що ви їх не питаєте. І це для них дуже болісно, дуже важко.

Вони мріють, щоб ви повернулися в імперію. Я думаю, вони самі розуміють, що це неможливо, і тому їхня політика по відношенню до вас – абсолютно тупикова і безнадійна. Вона у них самих не викликає нічого, крім відчуття якоїсь похмурої безнадії.

- Розслідування по рейсу MH17 просувається. Вже названі імена підозрюваних. На вашу думку, це проблема для Кремля – потенційна або вже існуюча? Або їм вдасться вийти сухими з води?

- Вони сказали багато разів, що не визнають результатів розслідувань, тому що вони не беруть в них участі.

Але абсолютно не зрозуміло, чому вони повинні брати участь у розслідуваннях. Літак належав не російській авіакомпанії. Там не було жодного одного російського громадянина. Він летів не в Росію і не з Росії. Він був збитий над територією іншої країни, впав на територію іншої країни і так далі. Хлопці, а ви тут до чого? Чому тоді не кликати фінів або бразильців?

І при цьому наші весь час говорять, що вони жодного відношення до цього не мали. Ну, не мали, значить, не мали. Без вас розслідування проводиться. Це нормально.

Але насправді ситуація така. Цей рівень звинувачень поки що не становить загрози для Російської Федерації. Тому що якийсь полковник, якийсь генерал під якимось псевдонімом... Вони просто скажуть, що цього не було.

Загрозу представляло б інше: якби ці слідчі якимось чином розкопали, що наказ про знищення малазійського Боїнга, або, що найбільш ймовірно, про знищення літака, який летить по цій траєкторії, віддав міністр або заступник міністра оборони Російської Федерації, генерал-полковник такий-то. Якби звинувачення адресувалося державним структурам РФ, а не окремим громадянам РФ.

До речі, я думаю, що насправді сталася трагічна помилка. Ці бандити хотіли збити український транспортник. Вони взагалі не думали, що це пасажирський літак.

Але навіть якщо звинувачення будуть адресовані державним структурам, зрозуміло, наша чудова влада буде продовжувати грати в нєсознанку, буде продовжувати робити вигляд, що вона нічого не знає, що вона просто повз проходила.

- Представник США в Україні Курт Волкер заявив: оскільки Кремль втратив можливість зробити Україну частиною імперії, йому слід задуматися про закінчення війни на Донбасі.

- Це рівно те, що я вам сказав: вони хочуть, щоб ви знову стали частиною імперії. Пан Волкер говорить те ж саме. Хлопці, ви ж бачите, що у вас це не вийшло, так давайте ми якось розвернемося до нормального життя.

Леонід Гозман YouTube

І він абсолютно правильно говорить. Але треба розуміти, що крім чисто раціонального розрахунку є ще і моральні моменти, політична можливість зробити це. Я не думаю, що нинішнє керівництво РФ готове було б на це піти.

Але наступний президент Росії, навіть якщо в усьому іншому він буде таким самим, як Путін, буде мати цю політичну можливість. Він завжди зможе сказати, що не він почав цей маразм, це не його особиста політична відповідальність. Це зробив його попередник, давайте розбирати завали.

Звичайно, ніякого сенсу продовжувати цю авантюру на Донбасі немає. Взагалі ніякого сенсу. Моя країна від цього тільки програє. Це вражає. Більше 5 років ведеться операція, яка щодня завдає шкоди Російській Федерації. І ведеться вона керівництвом Російської Федерації. Навіщо – це зрозуміти неможливо.

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