Об'єднання Росії і Білорусі, на чому наполягав президент Володимир Путін, неможливе через небажання свого колеги Олександра Лукашенка втратити свій вплив.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков. За його словами, Лукашенко зрозумів, що в разі поглинання Росією, він втратить свою владу через масштабні протести (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"З Україною у Путіна не вийшло і він вирішив створити єдину державу з Лукашенком. Той перелякався, адже хоче сам царем бути, нехай і в 10-мільйонній державі, і побіг за допомогою до США. Лукашенко прекрасно розуміє, що він може погодитися на спільну державу, але тоді як би народ його не скинув. Він вже дав можливість людям збиратися на площах і ті відкрито сказали: "Ми не хочемо в Росію". А він включив дурня, мовляв: "Бачите, я б радий з вами, Володимир Володимирович, але народ у мене піднімається, що я можу зробити", – проаналізував Гудков.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

За його словами, самі білоруси ментально не готові до поглинання Росією, все-таки вони ближчі до Європи.

"Я проїжджав Білорусь кілька разів уздовж і поперек і зрозумів одне, що білоруси абсолютно не готові до союзу з Росією. Їм це не потрібно, вони ментально ближчі до Європи. Думаю, як тільки Лукашенко піде, білоруси стануть швидше членами ЄС, ніж Україна. Так що об'єднання не буде, варіант з Білоруссю накрився і Путіну потрібно щось придумувати. Тому він запустив процес поправок до Конституції", – запевнив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський лідер Володимир Путін зробив Мінську "несподівану пропозицію" щодо поставок нафти і запропонував порахувати, скільки Білорусь втратить від зменшення мита у 2020 до рівня минулого року.

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