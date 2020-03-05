Президент Росії Путін вніс до Державної Думи проект змін до конституції. І хоча ці путінські поправки до конституції Російської Федерації ще офіційно не опубліковані, але в російську пресу вже просочується їхній приблизний зміст. В ній законодавчо планується закріпити роль Бога та визнати Росію правонаступницею СРСР.

Таким чином путінський режим готує ґрунт для “законного” зміцнення примата РПЦ, її приватного тлумачення волі Божої і юридично захищених гонінь за інакомислення. І хоча Путін й з кесаревим не справляється, але при цьому робить замах на “Богове”. По суті, це є заявка на “приватизацію” Бога російською владою, від імені якого вона планує примусити російський народ мовчати, щоб з ним не робили.

Володимир Путін

Та й як могло бути інакше. Релігійне мракобісся і інтереси правлячих сімей, тобто кегебістської мафії, – є основами цього духовноскрепного режиму. Таким чином, цілком можна говорити про те, що мафіозний режим, який захопив владу в Кремлі, фактично скасовує світський характер російської держави і закріплює в конституції всевладдя панівного кримінального клану.

Нинішні спроби Путіна внести обманним шляхом поправки до конституції Російської Федерації – це умисне великомасштабне нахабне шахрайство з метою узаконити свою довічну незмінюваність, як володаря російської держави, і ухилитися від кримінальної відповідальності за все те, що він накоїв за всі роки свого владарювання над Росією.

Які б ініціативи не виносив на “народне обговорення” одержимий владою Путін, якими б словами, фразами і юридичними “фіговими листочками” не прикривався, основна мета у нього лише одна: залишитися ще на 12 років недоторканим безроздільним володарем Росії і її величезних природних багатств.

Відтак, можна сказати, що найбільш заразним, небезпечним і найбільш згубним для Російської Федерації та світу є “путіновірус”. Бо “путіновірус” – це захворювання колективне, а не окремих людей.

До того ж, воно передається не повітряно-крапельним шляхом, а шляхом руйнівного впливу на мозок населення Росії брехливих ЗМІ, зомбуючого впливу телебачення, продажних журналістів, політологів, підгодованих владою чиновників та іншої підлої лицемірної нечисті, збочений світогляд яких формувався з малих років, завдяки згубному шовіністичному ураженню, в дитячих садках, школах та інших виховних освітніх установах кремлівського крою.

І справа в тому, що думки росіян щодо таких змін, ніхто й не збирається враховувати. Хоча, звісно, буде проведена театральна вистава під кодовою назвою “всенародне голосування щодо поправок”.

Навіть створять “атмосферу свята” і зроблять оплачуваний вихідний день. А потім урочисто оголосять про те, як одностайно росіяни підтримали всю цю маячню старіючого Путіна. Але бажаного результату всерівно буде досягнуто, в результаті Путін закріпить за собою статус довічного диктатора вже юридично.

Виглядає на те, що російський лідер вирішив побудувати “тисячолітню імперію” і назавжди залишити свою владну структуру. Видно німецький досвід його нічого не навчив, тому, що там подібний проект закінчився дещо поспішно, через 12 років.

Насторожує, що росіянам запропоновано проголосувати за “конституційні зміни” саме 22 квітня. В день народження найбільшого терориста минулого століття – Володимира Леніна, не похована мумія якого з 1924 року лежить в побудованому для нього комуністами мавзолеї на Красній площі.

Скоріше за все, це не випадковий збіг, а саме таким чином Путін хоче зафіксувати свою правонаступність з самим “великим” Леніним. Хоча, звичайно, путінська імперсько-шовіністична Росія є дійсно правонаступницею сталінсько-гулагівського СРСР і чекістського свавілля.

Варто звернути увагу на те, що в проекті поправок до конституції зокрема говориться, що “Російська Федерація, об’єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам’ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку російської держави, визнає державну єдність, що історично склалося…”

Встановлюючи, за допомогою державного апарата “історичну правду”, путінська злочинна камарилья готується в “пам’ять предків” відновлювати державну єдність. Приписуючи собі тисячолітню історію і спадщину Русі. Хоча Русь і Московія – це абсолютно різні держави. Відповідно й історія в України-Руси та нащадків Золотої Орди різна. Русь дійсно тисячолітня, а ось Московія, яка потім стала Росією, є вдвічі молодшою.

В проекті також записано, що “Росія – правонаступниця Радянського Союзу”. Тобто, вже не РСФСР, а саме СРСР. З чого, за “логікою” Путіна випливає, – не може бути ніяких незалежних держав на території колишнього Радянського Союзу, все буде Росія.

Можна зробити висновок: Росія готується до нової агресії проти України. Саме для цього Путіну потрібні зміни до конституції, щоб потім пояснювати міжнародній спільноті “легітимність” своїх протиправних дій.

І датою цього відліку агресії цілком може стати час після 9 травня. Після бучного святкування в Москві, Путін цілком може кинути свої війська на Україну, стверджуючи, що цим він тільки відновлює “історичну справедливість”.

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