Путін готує наступника? У Кремлі відповіли на заяву Кисельова

У Кремлі заявили, що не розглядають можливого наступника очільника Росії Володимира Путіна, а нібито займаються напруженою роботою.

Про це заявив прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

"До виборів президента ще далеко", – сказав Пєсков, коментуючи слова російського пропагандиста Дмитра Кисельова про те, що Путін нібито готує собі наступника на посту глави держави.

Володимир Путін

Пєсков також зазначив, що його шеф керується Конституцією у питаннях терміну перебування на найвищій державній посаді.

Нагадаємо, рупор Кремля Кисельов заявив, що Путін щодня думає про наступника "з ранку до вечора". Він також висловив думку, що будь-який відповідальний політик має забезпечити спадкоємність влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі соцмереж помітили дивну метаморфозу Путіна. До мережі потрапило архівне фото глави РФ із президентом Франції Жаком Шираком. На знімку 15-річної давності російський лідер виглядає старшим, ніж його колега.

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