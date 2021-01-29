Путін готує чистки в російських елітах. Наближається великий терор
Що не день, то погана новина ... для Володимира Путіна. Десакралізація "збирача земель російських", яким вважає себе Володимир Володимирович, набирає обертів. Путін не встигає підставляти щоки, щоб отримувати ляпаси, і такими темпами в могилу його зведе не хвороба Паркінсона, про яку говорять в московських віталень, а нервовий розлад.
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Только Владимир Владимирович открестился от дворцового комплекса под Геленджиком за 1,4 млрд долл., как 27 января грянул новый скандал — вышло новое расследование, подготовленное The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel. В предыдущем расследовании были обнародованы имена сотрудников Федеральной службы безопасности, которые якобы стояли за отравлением Алексея Навального, а в новом идёт речь о причастности сотрудников ФСБ к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и политика Никиты Исаева.
Как мы помним, в случае с Навальным, Путин отвечал на обвинения в духе "хотели бы убить, убили". А вот тут так не получится, ведь хотели убить и… убили. Но мы верим, что члены пропагандистского "союза меча и орала" найдут какую-то отговорку в духе "я — не я, и лошадь не моя, и сам я не извозчик". Если нет, то Пескову опять придётся "нести пургу".
В дополнение к этому расследованию, которое пока "переваривают" россияне, набирает силу новый дворцовый скандал. Стало известно, что сын директора Росгвардии Виктора Золотова владеет самым дорогим дворцом в России из тех, что выставлены на продажу. Здание Золотова-младшего из розового мрамора в классическом стиле в Барвихе продаётся за 1,7 млрд руб. (порядка 23 млн долл.). Площадь дома, которому требуется чистовая отделка, составляет 3 000 кв. м, земельного участка — 89 соток. В помещении есть зимний сад и летнее патио, SPA-зона с бассейном и джакузи, хаммам, сауна, тренажёрный зал и мансарда, на территории — дом для челяди (зачёркнуто) персонала, гараж на пять машино-мест, беседка и фонтан.
Пикантности этой истории добавляет тот факт, что Золотов-младший стал владельцем участка в 23 года. Как говорят в московских гостиных, у него доля в убыточном НПО "Квантовые технологии", максимальная прибыль его предыдущих бизнесов составляла порядка 7 млн руб. в год. Так что построить дворец он мог из, сами знаете, чего, и палок, а не из розового мрамора.
Указанные скандалы бьют не только по репутации Росгвардии и ФСБ, но и по самому Путину. "Мало того, что сам ворует, так ещё и в стране бардак", — будет теперь думать бессонными ночами простой народ, который никак не дождётся, когда Владимир Владимирович поднимет Россию с колен. Но ни Золотову, ни директору ФСБ Александру Бортникову за расследование и скандал со дворцом ничего не будет. Золотов в России главный по "космонавтам", которые, "не щадя живота своего", лупят и пакуют в автозаки россиян, посмевших выйти на акции протеста. А Бортников, как теперь выяснилось, главный по физическому устранению оппозиционеров в России. В общем, незаменимые люди для путинского режима.
А вот с тем, что в стройных рядах "путинистов" (от слова "Путин", а не "путана") завёлся предатель, который сливает конфиденциальную информацию о спецоперациях ГРУ и ФСБ, и тайной жизни российских элит, придётся что-то делать. К слову, о чужих среди своих и скорой чистке уже начали в полный голос говорить в российском информпространстве.
К примеру, об этом пишет в своём Telegram-канале писатель, политик, соучредитель Национального фонда развития регионов РФ, глава коалиции "Третья Сила" Игорь Скурлатов. По его мнению, "в предыдущие годы вокруг ВВП (Путина — прим. автора) сложился союз либеральных башен Кремля и отдельных высокопоставленных силовиков", и они, как раз, и есть "могущественная „крыша" Навального внутри РФ". Как считает политик, "эти близкие гаранту люди неоднократно подставляли его, например, с совершенно необязательной пенсионной „реформой", заставляли принимать другие явно провокационные решения, которые снижали и снижают рейтинг президента". По его мнению, всё это для того, чтобы отстоять свои собственные интересы, так как Путин "прокололся с Крымом, теперь всю российскую элиту прессуют за рубежом, то есть там, где живут они и их дети, где они планируют своё будущее".
С Игорем Скурлатовым трудно поспорить. Геополитические авантюры Путина дорого обходятся как простому народу, так и российским элитам. Владимир Владимирович любит рассказывать, что ему "плевать на них, на эти санкции", которые последовали за временной оккупацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Очевидно, Путину, который строит себе дворцовые комплексы на берегу Чёрного моря, плевать, а вот российской номенклатуре и бизнесу, которые скидываются на его "хотелки" — нет.
Тем более, что к санкциям за Украину добавились санкции за Навального. В санкционный список уже попали глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Навальный предлагает дополнить этот список восьми фамилиями: миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, глава банка ВТБ Андрей Костин и его заместитель Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, Владимир Соловьёв.
Кстати, на днях стало известно, что в британском парламенте предложили заморозить активы Алишера Усманова и Романа Абрамовича из-за отравления и ареста Алексея Навального. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что этим двоим есть что терять в Туманном Альбионе — оба российских миллиардера в 2020 году попали в двадцатку самых богатых жителей Великобритании по версии газеты The Sunday Times: Усманов занял седьмое место в этом списке, Абрамович — 12-е. Если решение о заморозке будет принято, это будет катастрофа, если — нет, осадочек, как в том анекдоте про серебряную ложечку, которая нашлась, всё равно останется. Над российскими элитами зависнет дамоклов меч, плевать на который ни Усманов, ни Абрамович не смогут.
О разброде и шатаниях в рядах "путинистов" говорит не только Игорь Скурлатов, но и ряд других лояльных к Кремлю экспертов. Политик, политолог и лидер движения "Суть перемен" Сергей Кургинян в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" сказал, что "хозяина Навального" надо искать в элите Кремля, а не в ЦРУ. "Начнём все-таки с самого больного вопроса, который никто не хочет обсуждать: „А кто этот человек, чьи, так сказать, портреты в горах Шотландии?" Это — преступник, который сначала отмывал деньги, так сказать, на выборных кампаниях, потом сильно залетел на отмывках по лесу, а потом — на сканерах. Его хотели сажать, правда? А почему он не сел? Неужели это все происки ЦРУ?", — спрашивает он (весьма справедливо).
Как считает российский общественный деятель, экономист, публицист, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин, у Владимира Путина осталась "козырная карта", которую он использует в скором времени. По его мнению, в России грядут глобальные чистки российской "элиты", от которых никто не убежит. Об этом он сказал в беседе с ведущим "Первого русского" Юрием Пронько в эфире программы "Царьград. Главное". "Надо убирать Эльвиру Набиуллину (глава Центробанка — прим. автора) и Антона Силуанова (министр финансов — прим. автора), — сказал Хазин, назвав и другие фамилии представителей либерального экономического блока в российской власти. — Смысл у таких перестановок простой. На место Набиуллиной ставится осмысленный человек, который немедленно увольняет всех заместителей, всех начальников департаментов — просто сразу, с ходу — и всё". Однако, по его словам, не исключено, что такие решения о кардинальных кадровых перестановках приведут к "бунту элит".
По мнению кинорежиссёра, сценариста, кинопродюсера и общественного деятеля, генерального директора и председателя правления киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, большая чистка в современной России не состоится. По его словам, "большая часть российской элиты — прозападная и проамериканская, и даже часть патриотической элиты, на мой взгляд, вполне внутренне прозападная и проамериканская", эти люди "недовольны тем направлением, по которому ведёт страну Путин", их "не устраивает противостояние с Западом".
Как считает Карен Шахназаров, большая чистка, по аналогии с 1930-ми годами, предвоенным периодом, невозможна. "... у Сталина, в отличие от Путина, была партия, партия консолидированная, партия очень мощная, партия, между прочим, состоящая из очень пассионарных членов, которые перед этим прошли революцию и гражданскую войну. Он опирался на партию. Мне кажется, проблема Владимира Владимировича в том, у него такой политической силы нет. Всё-таки „Единая Россия" не способна играть роль основополагающей поддержки, на которую можно опереться при намерениях серьёзного переустройства. Для этого нужна мощная политическая сила, а сам по себе президент, при всём его желании, не может этого сделать. Это наивно", — так он прокомментировал заявление Михаила Хазина о грядущих кардинальных чистках в рядах российских элит.
Скоро увидим, наивно или нет... Судя по жестокому разгону акций протеста 23 января, массовым обыскам, арестам и посадкам, в Россию возвращаются 1930-е.
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