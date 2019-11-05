Путін готує бійню? У Росії раптово вирішили повернути "військову таємницю"

У Росії хочуть повернути поняття "військова таємниця", яке буде повністю враховувати армійську специфіку і буде більш широким, ніж закон "Про держтаємницю".

Про це повідомили "Известия" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Росії. Ставитися до військової таємниці буде інформація про дислокацію військ, найменування і структура військових частин, дані про озброєння і чисельність військ, а також про внутрішню обстановку в частинах.

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Уже в 2020 році буде розроблено повний список відомостей, що потрапляють під військову таємницю. За її розголошення передбачається кримінальне покарання.

Военное Обозрение

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія постійно занижує "голосні" обсяги свого військового бюджету, завдяки чому при нібито невеликих обсягах ухитряється постійно анонсувати нове озброєння.

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