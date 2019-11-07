Головна Новини
7 листопада • оновлено в 10:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Євген Лупаков
Євген Лупаков
Перший заступник голови Спілки офіцерів України Всі статті автора

Путин готовится к ядерной войне

644 Читати матеріал російською

В России сооружают доки для подводных лодок, которые должны выдерживать не только удар стихии, обычную бомбардировку или ракетный обстрел, но и устоять от ядерного удара.

Такой док был построен в Балаклаве. Причем, не только док, а целый завод. Была предусмотрена и защита от ядерного удара. Что-то в этом направлении в России делают и сейчас, но пока особых успехов не видно. Ракеты падают, подлодки горят.

Сооружение новых доков преследует несколько целей. Во-первых, подготовка к ядерной войне, во-вторых, запугивание мира, в первую очередь, Америки. В-третьих, для отвлечения внимания собственного населения, дескать, какое государство сильное и мощное.

Кремль готовится к ядерной войне

Кремль готовится к ядерной войне

Подобное мероприятие – дорогое удовольствие. Если Кремль готов тратить немалые средства на сооружение доков, которые защитят от ядерных ударов, значит ли это, что там действительно допускают ядерную войну?

Новини
Руководил Путин: Россия испытала ядерное оружие

Хочу напомнить, что о ядерной войне и подготовке к ней Советский Союз говорил, начиная с 1944 года. Сооружение балаклавского объекта К885, которое началось сразу после войны – это свидетельство такой подготовки.

Что может послужить поводом для России для развязывания ядерной войны? "Умом Россию не понять". Рационального объяснения тут нет. Как нет рационального объяснения и тому, почему в стране, где люди голодные-холодные, где люди бедуют, готовы тратить огромные средства на вооружение. Похоже, за сильную державу они готовы отдать последнюю рубаху.

Если в Древнем Риме лозунгом рабов был "Хлеба и зрелищ", то в современной России "Нажраться и подраться". С "нажраться" проблем нет, а вот чтоб "подраться", нужна сила.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Євген Лупаков Євген Лупаков
Теми
Ексклюзив Загроза Третьої світової війни
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ядерна зброя
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel