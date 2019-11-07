В России сооружают доки для подводных лодок, которые должны выдерживать не только удар стихии, обычную бомбардировку или ракетный обстрел, но и устоять от ядерного удара.

Такой док был построен в Балаклаве. Причем, не только док, а целый завод. Была предусмотрена и защита от ядерного удара. Что-то в этом направлении в России делают и сейчас, но пока особых успехов не видно. Ракеты падают, подлодки горят.

Сооружение новых доков преследует несколько целей. Во-первых, подготовка к ядерной войне, во-вторых, запугивание мира, в первую очередь, Америки. В-третьих, для отвлечения внимания собственного населения, дескать, какое государство сильное и мощное.

Кремль готовится к ядерной войне

Подобное мероприятие – дорогое удовольствие. Если Кремль готов тратить немалые средства на сооружение доков, которые защитят от ядерных ударов, значит ли это, что там действительно допускают ядерную войну?

Хочу напомнить, что о ядерной войне и подготовке к ней Советский Союз говорил, начиная с 1944 года. Сооружение балаклавского объекта К885, которое началось сразу после войны – это свидетельство такой подготовки.

Что может послужить поводом для России для развязывания ядерной войны? "Умом Россию не понять". Рационального объяснения тут нет. Как нет рационального объяснения и тому, почему в стране, где люди голодные-холодные, где люди бедуют, готовы тратить огромные средства на вооружение. Похоже, за сильную державу они готовы отдать последнюю рубаху.

Если в Древнем Риме лозунгом рабов был "Хлеба и зрелищ", то в современной России "Нажраться и подраться". С "нажраться" проблем нет, а вот чтоб "подраться", нужна сила.

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