У справі про збитий над Донбасом пасажирський літак Boeing MH17 Малайзія з невідомих причин займає тверду проросійську позицію.

Якщо справа дійде до суду – національного, міжнародного або трибуналу, – його рішення матиме піарівський, а не юридичний ефект. Таку думку OBOZREVATEL висловив російський журналіст Леонід Радзіховський.

Коментуючи останню заяву міністра закордонних справ Малайзії, який закликав не поспішати називати Росію винною стороною до офіційних результатів розслідування, журналіст зауважив: "Малайзія твердо займає проросійську позицію в цьому питанні. Ця позиція простежується вже не перший рік. Вона в більш-менш пристойних формах відстоює позицію, що Росія не винна, що Захід влаштовує проти Росії політичну провокацію. Власне, вона повторює рівно те ж саме, що говорить Росія".

Роботи на місці катастрофи МН17

Радзіховський зізнався, що не знає відповіді на питання, чому це відбувається – видимих підстав для цього немає. Проте, він припустив: "Може, вона займає позицію не проросійську, а антизахідну".

Разом із тим журналіст спрогнозував, що рішення будь-якого суду, який буде розглядати справу про збитий Боїнг, "не матиме жодної обов'язкової сили". "Росія це рішення не визнає, нікого не видасть, ні Гіркіна, ні когось іще, скаже, що її не допустили до цього розслідування. Буде говорити те ж саме, що вона говорила всі ці 5 років, і що зараз Малайзія говорить", – переконаний він.

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