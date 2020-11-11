Путін фактично програв війну за Нагірний Карабах, – Орєшкін
Президент Росії Володимир Путін, схоже, програв війну за невизнану республіку Нагірний Карабах, однак мовчить про свою поразку.
Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. Він підкреслив, що після підписання між Азербайджаном, Вірменією та РФ угоди про припинення бойових дій у регіоні, з боку Кремля не чути ніяких переможних гасел на свій захист.
"Він дійсно не зміг виконати зобов'язання ОДКБ, виступив умовним миротворцем. Ініціатива все одно в руках азербайджанців. Адже Алієв на офіційному рівні зупиняє бойові дії, але ніхто не завадить йому партизанити найманців, бойовиків або ісламських фундаменталістів. А якщо вони будуть стріляти по вірменах, то Алієв може сказати: "Вибачте, будь ласка. Справа військова, я цю територію не повною мірою контролюю. Це дике поле", – зазначив політолог.
Так він, зокрема, прокоментував рішення президента РФ ввести на територію Карабаху своїх миротворців. Орєшкін припустив, що Путіну "не дуже хотілося туди влазити". Однак не зробити цього глава країни-агресора просто не міг, тому що він і так "взагалі виглядає недостатньо переможно" на фоні колег – лідерів Азербайджану Ільхама Алієва й Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана.
"Путін має досить блідий вигляд, але ось з огляду на те, що він не може сваритися з Туреччиною і не хоче – з Азербайджаном та загалом світовим ісламом, виявився в досить вузькому коридорі. У нього не було інших варіантів, крім як спробувати розіграти миротворчу карту", – додав Орєшкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Після цього в Єревані спалахнули протести і почалися погроми. Документ набув чинності о 01:00 (з опівночі за київським часом) 10 листопада.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що вводить у Нагірний Карабах миротворців РФ. Вранці 10 листопада країна відправила перших миротворців у невизнану республіку.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі працюватиме спільна миротворча місія, до якої увійдуть російські і турецькі військовослужбовці.
11 листопада у мережі опублікували відео того, як миротворці РФ увійшли до Вірменії, а далі колона вирушила в Карабах.