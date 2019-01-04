Что необычного в магнитогорской трагедии?

Что, разве раньше не случались взрывы бытового газа? Случались... Что разве раньше не горели маршрутки? Горели... Что разве раньше ОМОН не оцеплял дома в поисках гипотетических преступников? Оцеплял...

Могли все эти три события случится практически одновременно в одном месте? Маловероятно, но теоретически - могли...

Тогда что меня напрягает во всей этой истории? Что не дает мне согласится с официальной версией? Что?

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Может быть быстрота, с которой Путин там появился? Даже в Видяево он появился лишь через несколько дней. Даже в больницу к пострадавшим в Норд Осте - лишь не следующий день. Даже в Беслан - лишь через пару дней. И т.д.

А тут - за полторы тысячи километров, практически через несколько часов, сразу нарисовался. Без предварительного десанта ФСО, без посылки офицеров-поваров, которые должны были завезти свою минералку на стол в штаб и т.д. Да еще накануне Нового года!

Это тот же самый Путин, который всегда и везде опаздывает и которого не дождешься ни в Волгодонск, ни в Питер какие бы взрывы там не случались...

Человек, который так тщательно следит за безопасностью своей тушки, который неделями пропадает после косметических уколов ботоксом, который практически живет в Сочи, в субтропиках, неожиданно вылетел в пердь, в зауральские степи, в ночь, полную крови и горя? Вы верите, что эта история про него?

Пиар пиаром, но никогда за свою 66-летнюю жизнь он так не рисковал собой любимым. Ни когда вместо отправки в командировку в Афганистан, он отсиделся на бессмысленной должности директора дома культуры в Дрездене, ни когда нужно было посмотреть в глаза вдовам утонувших подводников, ни когда нужно было ответить на вопросы обезумевших матерей убитых детей...

Все эти приторные лубки про некоего офицера с незаряженным макаровым, остановившим обезумевшую толпу в Дрездене - это же все вранье.

Не было никаких обезумевших толп (нужно знать Германию), никто ничего не собирался громить и нет людей, которые могли бы вспомнить хоть что-то отдаленно напоминающее эту очередную историю про "панфиловцев".

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Как никого не впечатляли и его поздние приезды на место трагедии "к шапочному разбору" и посещение подставных "больных" с легкими травмами в виде перевязанной руки.

А если правда жизни и врывалась в эти спектакли, то ничего кроме отвращения к персонажу она не вызывала. Вспомните его "проституток" в Видяево или пресловутое "она утонула"...

Этот так хорошо теперь уже нам всем известный "самый человечный человек" может решиться на такой экспромт только в одном случае: если этот экспромт тщательно им же самим и подготовлен. Кто-то еще в этом сомневается? Не думаю...

Впрочем, все это не более чем предположения. Однако, правда такова, что независимо от того, ФСБ взорвал дома (сейчас или раньше), террористы это сделали или это был просто взрыв бытового газа, все больше людей будут думать, что без Путина тут не обошлось. Такова сила репутации, которую он теперь имеет за 20 лет своей "галерной" работы...

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И чем больше путинские СМИ и правоохранители будут убеждать публику, что "следов взрывчатки не обнаружено", тем меньше люди будут им верить. И это тоже прискорбное свойство наработанной ими за это время репутации. Единственное, что мы знаем наверняка к этому моменту, что трагедия в Магнитогорске унесла уже 39 жизней.

Часто путинские прихлебатели упрекают его оппонентов в "пиаре на крови". А разве новогодний путинский визит в Магнитогорск не был именно таким пиаром? Почему он не предпочел свою обычную повадку - явиться на третий-четвертый день, когда страсти улеглись и люди как-то уже начали свыкаться со своим горем?

П.С.: А вы кстати заметили, что уже нет этих слезоточивых призывов отложить в сторону свои нападки на Кремль, "помолчать и просто посочувствовать нашей общей беде"? А, мол, виноватых будем искать после (когда?), потом, с холодной головой... Да-да... И "с горячим сердцем и чистыми руками"... Тьфу, погань всякая в голову лезет...

Где эти наши випы, одинаково обласканные и Кремлем, и оппозицией? Чего не завели свою традиционную в таких случаях шарманку? Что-то случилось? Чем-то запахло в воздухе? Ась, не слышу?

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