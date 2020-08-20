Путін дуже жорсткий, його не можна недооцінювати, – екскандидат в президенти Грузії

Колишній міністр закордонних справ Грузії і екскандидат в президенти Георгій Вашадзе розповів своє враження від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як заявив він в інтерв'ю Дмитру Гордону, люди, які намагаються принизити Путіна, дуже сильно помиляються (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Лао-цзи говорив, що найбільша помилка – це коли ти недооцінюєш противника. Це дуже жорстка людина, яка вибудувала ту систему державної влади, яка дає йому можливість вручну управляти Російською Федерацією. І це людина, яка абсолютно чітко знає, яким чином авторитарним режимом досягти тих зовнішньополітичних цілей, які у нього є. Так що в цьому сенсі його недооцінювати, м'яко кажучи, не варто", – підкреслив Вашадзе.

За словами грузинського політика, у нього склалося враження, що Путін взагалі позбавлений будь-яких сентиментів.

"Тобто прийняти дуже болюче рішення, яке пов'язане – неважливо, з війною, кровопролиттям і так далі – для нього нічого не варто", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, Борис Єльцин, колишній президент Росії, вже будучи у відставці, за рік до своєї смерті, сказав, що найбільшими його помилками була війна в Чечні і вибір Володимира Путіна своїм наступником.

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