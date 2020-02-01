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1 лютого • оновлено в 16:59
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"Путін дуже поспішає": стало відомо про підлий план Кремля по Україні

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Кремль вимагає від України надати особливий статус Донбасу, внести зміни до Конституції і як максимум планує включити її до складу союзних держав.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. На його думку, такий план президент Росії Володимир Путін має намір втілити в цьому році і вже зробив привабливу пропозицію українській еліті.

"Путін дуже поспішає: у 20-му році хоче вирішити для себе проблему України і проблему союзної держави в цілому. Кремль вимагає від України надати особливий статус Донбасу, внести зміни до Конституції і як максимум планує включити її в союзні держави. Українській еліті вже зроблено привабливу пропозицію, консультації тривають", – повідав Соловей.

Володимир Путін і Україна

Володимир Путін і Україна

За його словами, деякі українські олігархи готові підтримати ці ідеї в обмін на відкриття російського ринку.

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"Принаймні, вони дають такі надії Москві. Але що вийде в підсумку – сказати важко. Вони можуть розвести руками і сказати: "Ну не виходить у нас, бачите". Якщо ж ставка в переговорах по Донбасу з боку Кремля буде вважатися дуже високою, можуть використовувати військовий аргумент. Путін поспішає, а його особистий час визначає зовнішню російську політику. Вважається, що ситуація, яка складається зараз навколо Росії, найбільш сприятлива", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеграм-канал Кремлівський мамковед, який часто публікує інсайди з Адміністрації президента, повідомив про поганий стан здоров'я президента Володимира Путіна.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості Російська воєнна загроза
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Валерій Соловей
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Бредятина..Хихлы ведь уже в Эвропе..как их можно ещё куда-то втянуть.. Что ни Соловей..то иксперд по хитрым планам Путина
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Wick John
Wick John
Путин лично докладывает укро свиньям о своих планах?
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