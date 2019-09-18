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18 вересня • оновлено в 18:28
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"Путін досягне успіху": ексглава Білорусі дав невтішний прогноз для Лукашенка

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Захід не буде перешкоджати процесу поглинання Росією Білорусі та створення єдиної держави під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав екс-глава республіки Станіслав Шушкевич. За його словами, по-перше, цього не дозволить зробити Росія, а по-друге, "Захід дотримується принципів права, а у Білорусі панує беззаконня".

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Delo.ua

"Путін розвернув операцію по захопленню Білорусі до складу Російської імперії і досягне успіху в цій справі. Захід перешкоджати не буде, Росія не дозволить. Лукашенко теж нічого не може зробити, по чуть-чуть брикається, але Білорусь в скрутному становищі. Борги великі, сидимо на російській нафтовій і газовій гілці. Прикриють цей краник і все, кінець нашому диктатору. Так що Росія весь час просувається і із задоволенням пожирає Білорусь", – вважає Шушкевич.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн. Про це заявив білоруський посол, спецпредставник з питань інтеграційної співпраці в рамках Союзної держави Володимир Семашко.

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Тема
Союзна держава
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко Станіслав Шушкевич
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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руденко евгений
руденко евгений
что ж вы всё на путина, сами то как?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Зачем мнение больных печатать в статьях?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Poroshenko Petro, вы на минутку забыли, что это обоз?
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