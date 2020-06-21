Путін допустив новий похід у президенти

Глава Росії Володимир Путін заявив, що, можливо, буде балотуватися у президенти на новий термін, якщо уряд ухвалить відповідну поправку до конституції.

Про це про сказав в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" одного з російських каналів, передає ТАСС. Водночас він закликав чиновників не шукати йому наступника вже зараз, а "займатися своєю безпосередньою роботою".

"Працювати треба, а не наступників шукати. Я для себе ще нічого не вирішив. Але не виключаю можливості балотуватися, якщо це з’явиться у конституції. Подивимося, там видно буде", – висловився російський лідер.

Глава РФ додав, мовляв, якщо затвердження відповідної поправки не буде, то через декілька років, замість нормальної ритмічної роботи на дуже багатьох рівнях влади "почнеться нишпорення очима в пошуках можливих наступників.

Зазначимо, що Путін абсолютно переконаний у правильності пропозиції щодо поправок в основний закон РФ. За його словами, правильність цього "довели і події останніх місяців".

"Чинна сьогодні конституція ухвалювалася в особливий період – в умовах найгострішої внутрішньополітичної кризи, коли танки стріляли по парламенту і в Москві йшли бої з жертвами. Сьогодні, слава Богу, стабільна внутрішньополітична ситуація, але є й інші речі, пов'язані з нашим суверенітетом", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на офіційному сайті, де пояснюється суть конституційних змін у Росії, не згадана головна поправка, яка дозволяє чинному президенту Володимиру Путіну знову переобиратися на цю посаду.