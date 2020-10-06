Путін заговорив про постачання "сумнівної" російської вакцини від COVID-19 до України

Президент Росії Володимир Путін заговорив про можливість постачання до України російської вакцини від коронавірусу, яка викликала сумніви в експертів.

Слова російського президента наводить РИА Новости. Йдеться про "Супутник V", яку було розроблено спільно з російським Міністерством оборони та зареєстровано в Росії в серпні за пришвидшеною процедурою.

"Одразу можу сказати, що така можливість існує", – сказав Путін.

Російський президент додав, що в його оточенні багато близьких людей, родичів і колег зробило щеплення від коронавірусу. Також прищепилося майже все керівництво Міноборони.

Водночас, за словами Путіна, друга російська вакцина "Вектор" може отримати реєстрацію в середині жовтня. Уже здано документи і триває перевірка препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником було названо центр Гамалії. Вакцину нібито було створено на основі ДНК аденовірусу, вона має "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".

Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

А в Британії заявили, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.