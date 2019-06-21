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"Путіне, допоможи!" Українці, що втекли з Донбасу, поскаржилися на життя у Росії

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У Росії родина українців, яка виїхала з Торецька (Дзержинськ) у 2014 році, поскаржилася президенту РФ Володимиру Путіну на життя у Набережних Челнах (Татарстан).

Про це стало відомо під час прямої лінії з лідером росіян, яка відбулася 20 червня.

Сім'я Люльковичів звернулася до Путіна з проханням допомогти отримати громадянство РФ. Повідомляється, що у родині дев'ятеро дітей, старші з яких вже мають свої сім'ї. Живуть українці в орендованій квартирі. Спроби легалізуватися в Росії дозволили лише отримати статус біженців. Діти ходять до школи, але сім'я не може отримувати всі соціальні гарантії у Росії.

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Під час прямого спілкування з Путіним батько сімейства Володимир Опанасович просив прискорити процедуру отримання громадянства. На що глава Кремля відповів, що є указ про спрощене отримання громадянства для жителів окремих територій Донецької та Луганської областей. Однак ще потрібно внести корективи до наявної нормативної бази, щоби питання вирішувалося "по суті та оперативніше".

Володимир Путін

Володимир Путін

Додамо, що місцева влада пообіцяла вирішити питання отримання громадянства для української сім'ї. Відповідальність на себе взяв особисто президент Татарстану Рустам Мінніханов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "Прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним на екрані спливали незручні запитання.

Також Путін знову прийшов на "Пряму лінію" зі своїм відомим кухлем.

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Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяНабережні Челни
Тег
путин
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
крысы получают по засугам! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Ну-у-у,если даже в КА-ЗА-НИ не так! Тогда не знаю! Тогда на свежий воздух ,проветрться! Новая Земля там,уран добьівать в рудниках или кольіма,золото добьівать. Совсем оборзели єти переселенцьі ...єнеровские.
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леня зе
леня зе
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Власти Татарстана окажут всю возможную на уровне республики помощь семье беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в Набережных Челнах и обратившихся на прямую линию с президентом РФ с вопросом о помощи в получении российского гражданства, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.сегодня 21
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