"Путіне, допоможи!" Українці, що втекли з Донбасу, поскаржилися на життя у Росії

У Росії родина українців, яка виїхала з Торецька (Дзержинськ) у 2014 році, поскаржилася президенту РФ Володимиру Путіну на життя у Набережних Челнах (Татарстан).

Про це стало відомо під час прямої лінії з лідером росіян, яка відбулася 20 червня.

Сім'я Люльковичів звернулася до Путіна з проханням допомогти отримати громадянство РФ. Повідомляється, що у родині дев'ятеро дітей, старші з яких вже мають свої сім'ї. Живуть українці в орендованій квартирі. Спроби легалізуватися в Росії дозволили лише отримати статус біженців. Діти ходять до школи, але сім'я не може отримувати всі соціальні гарантії у Росії.

Під час прямого спілкування з Путіним батько сімейства Володимир Опанасович просив прискорити процедуру отримання громадянства. На що глава Кремля відповів, що є указ про спрощене отримання громадянства для жителів окремих територій Донецької та Луганської областей. Однак ще потрібно внести корективи до наявної нормативної бази, щоби питання вирішувалося "по суті та оперативніше".

Володимир Путін

Додамо, що місцева влада пообіцяла вирішити питання отримання громадянства для української сім'ї. Відповідальність на себе взяв особисто президент Татарстану Рустам Мінніханов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "Прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним на екрані спливали незручні запитання.

Також Путін знову прийшов на "Пряму лінію" зі своїм відомим кухлем.

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