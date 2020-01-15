Головна Новини
15 січня • оновлено в 10:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Дмитро Травін
Дмитро Травін
Російський економіст Всі статті автора

Путин должен уйти, это будет самой лучшей реформой для России

Читати матеріал російською

Сеанс заговаривания бедности

Скоро Путин произнесет свое Послание Федеральному Собранию. Говорить он будет о бедности. Мне представляется, что есть лишь один реалистичный сценарий борьбы с бедностью в России. Для этого президентское послание должно состоять всего из четырех слов "Я устал. Я ухожу".

Человек, управляющий страной уже 20 лет и за это время сумевший пройти путь от высоких темпов экономического развития в 2000 г., до стагнации, в которой Россия находится уже более 10 лет, не

может предложить ничего лучшего, чем отставка.

Конечно, без Путина Россия не станет автоматически жить лучше, но смена власти дала бы хоть шанс на перемены, на проведение новой экономической политики, на рост ВВП, на снижение коррупции. Но мне почему-то кажется, что Путин не захочет пойти по такому пути преодоления бедности и вновь засыплет нас пустыми словами вместо реальных дел.

Новини
Путин выступит с посланием к Федеральному собранию: все детали

За свои 20 лет он произнес уже больше слов, чем Брежнев, Горбачев и Ельцин вместе взятые. Путин стал самым говорливым лидером России за всю историю страны. Были у нас говорливые лидеры, которые недолго правили (Ленин). Были у нас молчаливые лидеры, которые правили долго (Сталин). Но не было еще такого, который беспрестанно говорил уже 20 лет, совершенно не обращая внимания на связь своих речей с реальностью. Возможно лишь Фиделя Кастро Путин еще не обогнал в мировом масштабе.

Путин любит поговорить. В свое время его общение с народом было важным элементом формирования харизмы. Однако сегодня и послания депутатам, и послания народу звучат все более уныло. Но Путин говорит и говорит. Наверное, это как-то скрашивает унылую жизнь в Кремле. Трудно ведь столько лет ничего не делать. Точнее, заниматься унылой суетой, тасовать деньжишки и людишек, понимая, что единственная цель – это держаться за власть как можно дольше. Наверное, в своих выступлениях Путин по-прежнему воспаряет над суетой, представляя, будто делает для страны хоть что-то. И чем меньше он делает на самом деле, тем больше говорит, говорит, говорит…

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Травін Дмитро Травін
Тема
російська економіка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Травина
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
но осел еще хуже его будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Дочитал до "…высоких темпов экономического развития в 2000 г.", и понял, что дальше читать нет смысла. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги