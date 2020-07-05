Ну, вот и обнулили, благословясь. Путина – в бункере, а законы и свои права – в Путлаге. Потому что ничего иного в законсервированной "зоне" банда чекистов строить не собирается. А "просьба" диктатора "дать время на укрепление страны" – это требование не путаться под фашистскими сапогами, пока умелые ручонки будут цементировать каждую щель и обматывать колючкой периметр закрытой наглухо пещеры, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. – Из жестко авторитарной системы паханат естественным образом перешел в тоталитарную фашистскую, а из узурпатора Путина вылупился пожизненный диктатор.

Он шел к этому долго. Притворялся здравомыслящим, прикрываясь вербальными конструкциями – типа, "если быть у власти долго – можно сойти с ума". Вот он и сошел, ибо как не сойти, зная, что натворил за эти десятилетия? Он незаконен с 2012 года, но будет продлевать до бесконечности. И плевать он хотел на ваши права. У рабов прав не бывает, рабы – расходный материал на полях геополитических сражений стремительно фашизеющего диктатора.

Для внутреннего употребления легенда изгойства проста как свиной пятак: "В мире неспокойно, его сотрясает пандемия, в Европе протесты, Америка вот-вот утонет в пучине гражданской войны. Не ходите, дети, в Америку гулять! И в Европу тоже. Там гориллы-крокодилы и очень много диких лесбиян. Как хорошо, что отныне наши людоедские понятия превалируют над презренными международными, которые так назойливо мешали хрустеть хрящами и громко отрыгивать между порциями жареной человечины! Но теперь – всё! Любой, кто вспомнит о каких-то там правах, будет заклеймен как пособник Запада, загнан в самый темный угол пещеры и там превращен в чекистскую отбивную. Весь мир против нас! Война неизбежна! Не ждем, а готовимся!.."

Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать "аномальными". Согласно его расчетам, "картинка выглядит так, будто вся аномалия — это действительно добавленные голоса". А вы как хотели? Чтобы честно? Воистину, никогда такого не было, и вот – опять! Старый покерист Максим Кац, зазывавший на эту голосуйку, полдня рвал власы на всех местах: "Я-то думал, это – благородный театр политической драмы, а тут банально задрали подол и оппозиционно обесчестили! Как же вам не стыдно, маньяки проклятые?.. Эллочка, что ж ты сделала, подлая?.."

Но поздно заламывать руки, бегая по потолку пещеры. Что сделано – то сделано. Сказано: отращивать клыки и густую шерсть – вот и отращивайте, дабы не выделяться в одичавшем коллективе, вызывая недоброе внимание, чреватое попаданием в людоедское меню на ближайший ужин. Законов больше нет, цивилизация – где-то там, в далеком запещерье, никто не услышит ваших стонов и не посочувствует. Они там озабочены своими проблемами, так что не нойте, волосатики, утрите сопли и заткнитесь! Коронавирус не даст вам улизнуть от нашего фашизма, никто вас никуда не впустит, а диктатор Путин уже завтра возжелает отомстить за поражение в Холодной войне.

А поскольку речь идет о войне, проигранной в ХХ веке, то и воевать он будет оружием, доставшимся в наследство от советских отцов. Пара превентивных ядерных ударов – своеобразные Хиросима и Нагасаки – должны шокировать и деморализовать противника. Помните шок от 11 сентября 2001 года? Так вот, это – детский аттракцион в сравнении с тем, какой ядерный фейерверк в качестве прелюдии к большой войне предъявит наш обнулившийся на всю голову Дед Побед. И, пока мир будет находиться в ступоре, потрясенный увиденным, шустрые танкисты успеют совершить дерзкий марш-бросок на какой-нибудь Киев, собрав очередной паззл "советских земель".

Все это кажется диким и невероятным, но достаточно взглянуть на общий фон политического ландшафта, когда вечно озабоченные западные элитки готовы пресмыкаться перед путлереющим вождем – лишь бы не было войны. История – ироничная дама: именно под этим лозунгом война и начнется. И начнут её пещерные мстители, жаждущие ядерной сатисфакции в отместку за поражение в былых баталиях. В их разгоряченных головах уже сцепились в схватке два паттерна: "Лишь бы не было войны" и "Можем повторить". И жажда деятельного отмщения обязательно одержит верх над инфантильным рассудком. Естественно, пережив первое потрясение, мир придет в себя и обрушит на агрессора всю мощь современного оружия. Но Дед Побед уже войдет в историю как самый дерзкий ядерный террорист. А большего ему и не надо.

А пока американские сенаторы констатируют "обнуление" у Путина "остатков легитимности". В ответ на это из пещеры донеслась глубокая отрыжка, что верховный людоед не станет учитывать критику из-за рубежа по поправкам в Конституцию. Американский сенатор Боб Менендес обостряет ситуацию, предложив ввести санкции против Путина, Шойгу и "российских олигархов" - в связи с тем, что Россия обещала платить талибам за уничтожение американских военных в Афганистане. Кремль ответил через Центробанк, который как бы невзначай напомнил гражданам на своей странице в Facebook, что в военное время государство может заблокировать вклады в банках: "Снятие наличных со счетов было ограничено в первые же дни Великой отечественной войны" - написали миролюбивые питомцы Набиуллиной, расчехляя ППШ.

Хотят ли русские войны? Не совсем. Они жаждут повторения выдуманной победы, реализации советского мифа, наглухо засевшего в воспаленном мозгу: "Деградировать – так с музыкой и ядерными вспышками. После нас – хоть потоп. Испепелим планету, теряющую право на жизнь, если на ней не будет места нашей великой империи!" За это и голосовали. За это и "обнуляли" Путина. Под этим знаменем и к стенке будут ставить, а если потребуется – то и сами встанут, и собственный лоб помажут зеленкой. Фашизеют все! Кто не спрятался – Рейх не виноват!

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