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22 жовтня • оновлено в 14:47
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Путин добивается капитуляции Украины

3.5т Читати матеріал російською

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что встреча в нормандском формате возможна только в случае его "тщательной подготовки"

Таким образом, проведение саммита вновь зависит от того, о чем договорятся советники глав государств и главы внешнеполитических ведомств. А дата – от сговорчивости Киева и готовности президента Украины Владимира Зеленского выполнить все условия, на которых будет настаивать Москва, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Владимир Путин

Владимир Путин

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И сам Зеленский, и его внешнеполитические советники нередко говорят о важности саммита нормандской четверки именно из-за надежд на его результативность. Зеленский вообразил, что сможет договориться на саммите с Путиным о прекращении войны – и это демонстрирует не только политический дилетантизм Зеленского, но и его упрямое нежелание – а может быть, и неспособность – понять, зачем Владимир Путин начал эту войну.

У Владимира Путина совершенно другой подход к нормандскому саммиту. Российский лидер тоже хочет результативной встречи, о чем он не раз говорил. Но он не собирается действовать "на авось", рассчитывать, что будет уговаривать Зеленского и западных партнеров во время встречи. Он хочет, чтобы все возможные договоренности были четко зафиксированы еще до того, как встретятся лидеры. И да, в письменном виде – как злополучная формула Штайнмайера.

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Путин нужен Зеленскому для того, чтобы уговорить российского президента прекратить войну. Зеленский нужен Путину для того, чтобы подписать капитуляцию Украины перед Кремлем. Никакой другой роли в Москве ему не отводят, ни в каком другом качестве он Путина не интересует. Главное – добиться этой капитуляции еще на стадии подготовки "нормандского саммита". И лучше – при поддержке западных посредников.

О чем Путин, по сути, открытым текстом сказал и Меркель, и Макрону.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
лично мне ,Путин пох.й.но как быть с тем,что мне лично,онижедетски-евроотсосийно-безвизово-термосный мундяй,принес только минуса и потери(бизнесов и прочих плюшек никогда не имел,стажа на госпредприятии больше сорока лет),кто виноват и шош рабить!?кто компенсирует потери от падения пенсии и зарплаты в анамнезе?космический рост коммуналки,полное отсуствие адекватного здравоохранения..!?где мои плюшки от изменения общественного строя в 1991 году,?и тем более усугубивший ситуацию европереворот?
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
КТО КОМУ ОБЪЯВЛЯЛ ВОЙНУ, ЧТОБЫ ЕЕ ПРЕКРАЩАТЬ? Жыдопыдар ушастый Потников в своей ссыклявой нереальности.
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