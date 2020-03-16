Мировые цены на нефть в понедельник, 16 марта, снижаются, а стоимость марки Brent упала более чем на 6% на фоне опасений за спрос на сырье - ред.

Отказ России от сокращения добычи нефти стоил ей 30-процентного падения цен. Это экономическая ошибка Путина и Сечина, который давал ему советы. Россия – страна, чей бюджет сильно зависит от доходов экспорта нефти, примерно на 35%. Объективно, она заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильными. В США, с которыми Путин пытается бороться, бюджет от нефти зависит всего на пару процентов. Может, еще меньше. Для американской экономики не так важно, сколько стоит нефть. Чем она дешевле – тем больше денег у потребителя.

В 2016 году Россия присоединилась к ОПЕК, возникло соглашение ОПЕК+, в которое вошли страны, которые при планировании бюджета могли считать, что цены на нефть будут находиться в каком-то комфортном диапазоне. То, что произошло на прошлой неделе, стало дипломатическим плевком в сторону Саудовской Аравии, с которой Путин долгие годы пытался выстроить отношения.

Саудовская Аравия – это страна, которая считалась лидером ОПЕК. До недавнего времени она добывала нефти больше всех в мире и больше всех сократила ее добычу в рамках последних соглашений, и, наверное, лучше всех чувствует динамику нефтяного рынка – когда нужно краник приоткрыть, а когда закрыть. Уверовав в свое глобальное величие, Путин сказал "знаете, а нам с вами не по пути, мы не хотим сокращать добычу нефти, а, напротив, хотим ее нарастить".

Саудитам такая логика непонятна, они считают, что у них ресурсов гораздо больше, они готовы в течение нескольких недель увеличить добычу на 2.5 млн баррелей в день, а это примерно четверть того, что добывает Россия. А еще 1 млн баррелей будут продавать из резервов. Основные объемы нефти пойдут на европейский рынок, то есть туда, куда Россия поставляет свою нефть через трубопроводы. Европейским потребителям саудовские трейдеры дают самые существенные скидки к ценам.

Собственно говоря, саудиты не скрывают, что они собираются в первую очередь бороться с Россией.

Понять Путина сложно. Ему предложили сократить добычу нефти на 3%. При условии стабильности цен, это означало, что Россия потеряла бы 3% валютной выручки от экспорта нефти. Но он отказался и получил падение цен на 30%, то есть падение валютной выручки на 30%. Не понимать этого мог только человек, совершенно оторванный от действительности. Впрочем, Путин такой и есть.

Рано или поздно Россия и ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти. Если такая низкая цена продержится долгое время, 4-5 лет, это будет опасно для российского бюджета и для бюджета Саудовской Аравии. Поэтому объективно обе стороны заинтересованы, чтобы достичь нового соглашения.

– Россия, начиная с 2015 года, живет с режимом плавающего курса рубля. ЦБ заявил, что не будет поддерживать рубль своими валютными интервенциями. Поэтому если цена за баррель уйдет за 20 долл., очевидно, что цена рубля за доллар будет не 70 как сейчас, а 100-120. Тем самым бюджет частично компенсирует свои потери от падения цены на нефть. При этом не нужно забывать, что у России, по состоянию на сегодня, есть примерно 100 млрд свободных долларов, находящихся в распоряжении Минфина. Их можно тратить на финансирование дефицита бюджета.

По статистике 2014-16 г., когда была предыдущая волна снижения цен на нефть, Минфин тратил примерно полтора миллиарда долларов ежемесячно. То есть примерно 18 млрд долларов в год. Значит, этих 100 млрд свободных долларов хватит на 5 лет. Прочность российской бюджетной конструкции намного выше, чем кажется многим недругам России или людям, которым не нравится Путин.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.