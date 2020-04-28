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28 квітня • оновлено в 20:33
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Борис Вишневський
Борис Вишневський
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Путин: денег не будет, но вы держитесь и дальше

6.2т
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Третье выступление из ново-огаревского бункера, где, как нас порадовал Песков, президент Путин коротает время на фактической самоизоляции, плавая в бассейне и занимаясь на тренажерах, и будучи счастливо избавлен от материальной заботы о завтрашнем дне.

С запозданием на два с половиной часа (он всегда, чтобы унизить собеседников, опаздывает - даже находясь в бункере).

Владимир Путин

Владимир Путин

Итог предсказуем.

Поток общих слов и глубокомысленных указаний ("обеспечить постоянный контроль за планами", "более четко строить прогнозы, стратегию и тактику", "вести мониторинг", "нарастить ресурс и готовность здравоохранения", "собранно строить работу по реализации принятых мер").

Сетования, что мы "пик еще не пройден", и мы "перед новым, самым напряженным этапом", "угрозы сохраняются".

А потому принудительные "каникулы" продлены до 11 мая.

Губернаторы "сохраняют дополнительные полномочия".

Правда, им велено не принимать решения "под копирку" (то есть, не списывать у Собянина).

Правительству, Роспотребнадзору и Госсовету велено до 5 мая подготовить "критерии и параметры поэтапного выхода из режимов ограничений".

Правительству поручено "разработать новый пакет неотложных мер по помощи экономике и гражданам" и готовить "масштабный план восстановления экономики и доходов граждан".

Реюмируем: еще две недели гражданам предложено держаться без помощи государства и выживать, как смогут. Оно помогать им не намерено.

Ни слова о том, что миллионам граждан уже элементарно не на что жить, не прозвучало.

Ни слова о том, что требуют все громче и громче: прямых выплатах гражданам из той самой "кубышки", где от них спрятаны их деньги. Этого требуют "Яблоко", независимые депутаты, Иноземцев и Гуриев, Навальный и Гудков, и даже осторожный Кудрин.

В ответ - угрюмое молчание. Видимо, с точки зрения президента, у граждан нет никаких прав на бюджетные закрома: это фонд благосостояния его самого и его свиты. Своего рода "общак", но только для своих. Для лучших людей города. Вон они, жмутся у стен бункера.

Зато можно 9 мая выйти на балконы и хором спеть "День Победы".

В любой нормальной стране после такого, третьего подряд, циничного игнорирования главной проблемы - нарастающей нищеты и необходимости прямых выплат гражданам, - уже давно бы прогнали с должности.

Четвертого выступления уже не понадобилось бы.

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Автор
Борис Вишневський Борис Вишневський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Вишневского
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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Что не так,политические,да и по жизни лузеры гнилого Яблока? заскулили как собаки застрявшие в заборе.....забавные неудачники с 2% рейтингом,ну как у миши касьянова,и навально-карнавального....
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Ершов Василий
Ершов Василий
Ау, тролята пригожинсько-ольгінські, ви де?
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . касапы . . . нечего Путляру объедать
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