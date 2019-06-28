"Путін – дебілоїд": росіянин вказав президенту на порушення і потрапив під суд

У Росії жителя Архангельської області Георгія Міняєва суд зобов'язав виплатити штраф за те, що він назвав президента Володимира Путіна "дебілоїдом" через непристебнутий пасок у КАМАЗі.
Йому доведеться заплатити 15 тисяч рублів, сказано в рішенні Архангельського суду. Відзначається, що чоловіка визнали винним за законом про образу влади за коментар у соціальній мережі "Вконтакте".
Так, Міняев обурився при перегляді відео, на якому Путін проїхав по Кримському мосту на вантажівці, що президент не пристебнув пасок безпеки. Він залишив коментар під роликом, у якому серед іншого фігурувало слово "дебілоїд".
Георгій Миняев
29.ру
"Тоді Путін проїхав на КАМАЗі по Кримському мосту, не пристебнутий ременем, без прав категорії С, як я розумію, ну і без страховки, судячи з усього. Ось тоді я не витримав, якщо він, мабуть, не знає, що водій механічного транспортного засобу при русі зобов'язаний бути пристебнутим. Розлютився в той раз, тому що у нас тут даішники сильно докопувалися за кожну дрібницю, а для можновладців ці закони не писані", – прокоментував Миняев інцидент виданню "29.ру".
При цьому чоловік зазначив, що на нього не повинен поширюватися закон про образу влади з двох причин: по-перше, він відмовився від російського громадянства і давно не користується паспортом, а по-друге, скандальний пост він опублікував 17 травня 2018 року, тоді як закон набрав чинності тільки в березні 2019 року.
Крім того, Міняев висловив упевненість, що причиною його переслідувань стала участь в акції проти будівництва сміттєвого полігону в Шієсі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запрацював закон про образу влади. Порушникам загрожує від 3 до 100 тисяч штрафу і 15 діб адміністративного арешту. Крім того, вся неугодна інформація в інтернеті буде блокуватися.
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