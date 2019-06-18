"Путін давно за межею": Каспаров озвучив небезпечний прогноз для світу

Президент Росії Володимир Путін буде не тільки шантажувати світ ядерною війною, він уже давно здатний натиснути червону кнопку, пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерної зброї.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив російський опозиціонер Гаррі Каспаров, зазначивши, що глава РФ уже давно перебуває за межею.

"Кожен день перебування Путіна при владі робить його все більш небезпечним. Світ теж у небезпечному становищі тому, що його безкарність при скоєнні злочинів – це як спрага крові. Її смак Путін уже відчув. У нього повністю відсутня алергія до нових злочинів, що хочу, те і роблю. Він навіть може натиснути на червону кнопку і почати ядерну війну в світі", – зазначив Каспаров.

Володимир Путін ракурс

За його словами, кількість людей, які можуть стримувати Путіна від цієї затії – теж зменшується. Багато хто в Кремлі починає прилаштовуватися до агресивної політики президента.

"Вони хочуть вижити. Хоча там не у всіх втрачені мізки, як випливає з недавнього інтерв'ю путінського олігарха Вексельберга. Він сказав, що західні санкції дуже зіпсували йому життя. Таких "вексельбергів" слід розплодити побільше, щоб проблема Путіна стала колективною", – підсумував опозиціонер.

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