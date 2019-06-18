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"Путін давно за межею": Каспаров озвучив небезпечний прогноз для світу

4.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін буде не тільки шантажувати світ ядерною війною, він уже давно здатний натиснути червону кнопку, пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерної зброї.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив російський опозиціонер Гаррі Каспаров, зазначивши, що глава РФ уже давно перебуває за межею.

"Кожен день перебування Путіна при владі робить його все більш небезпечним. Світ теж у небезпечному становищі тому, що його безкарність при скоєнні злочинів – це як спрага крові. Її смак Путін уже відчув. У нього повністю відсутня алергія до нових злочинів, що хочу, те і роблю. Він навіть може натиснути на червону кнопку і почати ядерну війну в світі", – зазначив Каспаров.

Володимир Путін

Володимир Путін

ракурс

За його словами, кількість людей, які можуть стримувати Путіна від цієї затії – теж зменшується. Багато хто в Кремлі починає прилаштовуватися до агресивної політики президента.

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"Вони хочуть вижити. Хоча там не у всіх втрачені мізки, як випливає з недавнього інтерв'ю путінського олігарха Вексельберга. Він сказав, що західні санкції дуже зіпсували йому життя. Таких "вексельбергів" слід розплодити побільше, щоб проблема Путіна стала колективною", – підсумував опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український посол розгромив політиків Німеччини за зраду.

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Теми
Російська воєнна загрозавійна
Особи
Гаррі КаспаровВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
ядерна зброяНовини Росії
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леня зе
леня зе
армянский еврей обиженный советской властью .гражданин Хорватии.расказывает на голубом глазу как поступит Темнейший.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Упоротые оппозиционеры.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Каспарова надо забирать к нам, вместе с Мишико это будет сила!
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