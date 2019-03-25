"Путін давно дід": фанат "кримнаша" запропонував главі РФ "піти, бо проклянуть"

Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться покинути посаду, оскільки інакше його або прокляне народ, або винесе.

Таку думку висловив кримський блогер, прихильник анексії Криму Олександр Горний, передає "Ехо Москви". Він додав, що головне питання — коли ж піде Путін.

"Ніхто не вічний і настане час, коли і Володимиру Володимировичу доведеться пакувати кремлівські валізи і йти. Краще піти самому, ніж винесуть. Чи зможе? Думаю, так, але головне питання — коли? Настає момент, коли навіть наймудріший і улюблені правитель з рейтингом під 100% повинен йти, інакше проклянуть", — написав Горний.

Він додав, що для народу це навряд чи буде стресом.

"Як відреагують росіяни, якщо Володимир Путін прийме рішення піти, як мінімум в сторону? Упевнений, що ніяк, ну максимум здивування, зітхнуть, поговорять тиждень на кухні і все. Єдинороси будуть голосно плакати, і бити себе в груди, але теж недовго, намагаючись зрозуміти, куди і кому нести свої шкури або куди відносити свої лапи і хвіст", — зазначив блогер.

Він підкреслив, що Путіна забудуть дуже швидко, незважаючи на його бажання бути з Росією "на століття".

"Поки у Путіна є сили і дозволяє вже далеко не юний вік, він повинен закласти або нову російську столицю, або побудувати місто в Криму, яке потім назвуть його іменем і обов'язково аеропорт. Перейменувати Москву ніхто не дозволить, навіть якщо ти великий і улюблений правитель. а може ну це все під три чорти Володимире Володимировичу? Може краще пожити для себе і своїх близьких? Росію і без вас врятують, а от час безжальний навіть до вас. Медицина тут безсила", — запропонував Горний.

"Зараз Путіна може врятувати тільки зміна уряду, яка хоч трохи пожвавить статичну картинку путінського застою. Це відстрочить гостроту проблеми 2024 року на рік-два, пожвавить економіку і дасть людям надію на зміни, а Путіну на щасливу пенсію і старість. Путін вже давно дід у всіх сенсах і в цьому є своя принадність", — підсумував він.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-ватажок "ДНР" Гиркин заявив про клонах Путіна. За його словами, клонів, як мінімум, три.

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