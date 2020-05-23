Путін буде ще 16 років при владі? Касьянов розповів про новий план

Наприкінці травня-початку червня в Росії оголосять про перемогу над коронавірусом, запланують військовий парад до Дня перемоги та референдум про продовження президентських повноважень Володимира Путіна ще на 16 років.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній глава російського уряду Михайло Касьянов. За його словами, саме голосування призначать на 1 або 7 липня.

"На початку літа в Росії скажуть, що ми перемогли коронавірус, зробили це краще за всіх, на 24 червня – річницю першого параду перемоги 1945 року року в Москві – призначать парад до "9 травня". А 1 або 7 липня змусять всіх проголосувати за поправки до Конституції і продовжать владу Путіна ще на 16 років", – зазначив політик.

Володимир Путін www.pnp.ru

За його словами, цими подіями глава РФ живе ще з січня місяця, коли референдум мав пройти в кінці квітня, а військовий парад – 9 травня. Пандемія зіпсувала ці плани і Путін дуже засмучений.

"Він нервує, думає, що на нього всі дивляться і розмірковують – який він слабак або не слабак. Такого він пережити не може, тому житиме за своїм планом – змусить народ святкувати парад, радіти, а в кінцевому підсумку проголосувати за нього. При цьому мітингувати людям буде заборонено все літо. Буде тільки право голосувати за Путіна", – підсумував Касьянов.

Повну версію інтерв'ю з Михайлом Касьяновим на OBOZREVATEL читайте в найближчу неділю, 23 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Валерія Солов'я, президент Росії Володимир Путін нібито не може змиритися з тим, що колись відійде від влади, і не обговорює питання наступника ні з ким.

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