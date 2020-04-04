Душа разрывается от тех писем и обращений, которые шлют "правительству" застрявшие за границей граждане России. Теперь понятно, что властью движет страх. Обычный страх за свою власть. Приедет 30 тысяч людей, многие могут быть инфицированы. Будет взрыв заражений, экономическая катастрофа и бунт беспощадный. Сценарий более, чем возможный, даже и без этих 30 тысяч "возвращенцев".

Однако, единственное, что может поднять престиж власти в нынешнее время, а не опустить его до нуля - это как раз забота о людях. Помощь бизнесу через реальную раздачу денег, налоговые каникулы, высокие пособия по вынужденной безработице, закупки необходимых медицинских и санитарных средств и оборудования, перепрофилирование наших заводов. Правители и их пригретые дружки нагло грабили народ России три десятилетия (а на самом деле целый век) - теперь ваше время. Долг платежом красен. Раскошелитесь из своих и государственных фондов - и люди многое простят вам. Будете и впредь отыгрываться, сберегая свое добро, ввергая в нищету народ - суд народа будет скорый и жестокий. И уехать теперь вам некуда. Настал час. Ваша судьба, правители России, в ваших руках. А очень скоро уже будет поздно. Власть ускользнет, а с ней и возможность делать добро за счет содеянного в прошлом зла.

Что же касается 30 тысяч "возвращенцев", то выход хотя и дорогостоящ, но прост. Подготовьте санатории для их приема, используйте для этого государственные резиденции, площади правительственных домов отдыха, да и частные поместья нынешних правителей. Временно, только временно отдайте всё это под карантинные помещения. Через месяц вы получите их назад и получите благодарных граждан. Это будет стоить, конечно же, не пол миллиарда рублей, которые вы решили раздать тем, кому запретили возвращаться, а раз в шесть-десять больше, но что это в сравнении с той политической выгодой, которая вернется к вам, и с тем реальным добром, которое вы сотворите за свой, а в действительности, конечно же, за наш счет.

Спешите делать добро, господа правители, из своего богатства неправедного и бойтесь творить зло или раскалывать вновь общество в этот страшный час. Тогда легко обойдутся без вас.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.