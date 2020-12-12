У День прав людини, який відзначається 10 грудня, в Росії щоразу згадують про Раду з прав людини при президенті РФ. А оскільки президентом РФ ось уже 20 років є Путін В.В., то це сусідство цих слів – Путін і права людини – сприймається як якась дивина. Неначе в центрі святкового столу якийсь дивак навіщось наклав смердючу купу...

Цього року, в ювілейний, 70-й за рахунком День прав людини ця безглуздість існування "правозахисного" апендикса в країні, де правлячий режим набуває все більш виразниого фашистського характеру, проявилася особливо виразно.

Цього року влітку був здійснений державний переворот. Особливо цинічним способом, на пеньках, з глузливим підморгуванням, замість Конституції, яка за всіх своїх недоліків, базувалася на правах людини і інтеграції в світову спільноту, була протягнута Конституція фашистської (корпоративістської) держави, що стоїть у позі "фортеці в облозі".

Цього року суди, які утворили разом з силовиками єдине злочинне співтовариство, винесли ряд жахливих за своєю несправедливістю вироків у справі "Мережі", справі "Нової величі", справі Свідків Єгови, справі правозахисника Дмитрієва.

В цьому році, не витримавши цькування, і на знак протесту проти несправедливості вчинила акт самоспалення журналістка Ірина Славіна, звинувативши у своїй смерті Російську Федерацію.

В цьому році з РПЛ були виведені одні з останніх там юристів-правозахисників – суддя КС Тамара Морщакова і адвокат Юрій Костанов.

На цьому тлі те, що 10.12.2020 відбувалося під час зустрічі членів РПЛ з тим, при кому ці "правозахисники" існують, виглядало цілковитим абсурдом. Коли Путіну нагадали про обставини, що викликали самоспалення Ірини Славіної, президент РФ неуважно перепитав: "Славіна її прізвище?". А коли йому пояснили, хто така Славіна і чому в його країні журналістка спалює себе заживо, не розуміючи, спитав: "Я просто не розумію, що було причиною тоді для суїциду, якщо вона не була навіть об'єктом справи?". На що "правозахисник" Євген Мисловський послужливо підказав Путіну: "Це психіка. У людини психіка, здається їй, що її зацькували". На цьому і президент, і "правозахисники" закрили питання. Божевільна самовбилася. Шкода, звичайно, але тут вже нічого не поробиш – психіка...

- Іван Сафронов? Це хто такий? Нагадайте мені, що там відбувалося з цією людиною? Його ж засудили за період його роботи в якості радника в Роскосмосі, коли він вже звільнився з "Коммерсанта"...

- Це лікарі визначають, де людині лікуватися... Це путінська відповідь на питання, чому губернатор Володимирської області Сипягин, захворівши, їде лікуватися в Москву, залишаючи піднаглядній популяції лікуватися в місцевих лікарнях, умови в яких створені в тому числі і його зусиллями...

Єдиний формат, в якому можна і потрібно ставити питання Путіну – це його допит в якості обвинуваченого. Всі інші формати безглузді, оскільки Путін завжди вислизає від відповіді, бреше, прикидається або відверто знущається. Доросла людина не може не розуміти, що лікарі можуть "визначити", що жителю Володимирської області слід поїхати лікуватися до Москви, а ще краще в ФРН або Ізраїль, але на відміну від губернатора Сипягина абсолютна більшість жителів Володимирської області такої можливості не мають. Про трагедію Ірини Славіної пише світова преса, а президент РФ не може згадати її прізвище. Або робить вигляд, що не може згадати. Навмисно бреше (або, дійсно, не знає) що Івана Сафронова звинувачують в тому, що він здійснював (точніше в тому, чого він не робив) в період роботи в "Комерсанті".

Апофеозом абсурду стала пропозиція "правозахисника" Мисловського створити російський аналог Європейського суду з прав людини. Це, за задумом "правозахисника", має стати нашою російською відповіддю на споконвічне питання: "хто буде вартувати сторожів?". Мисловський запропонував доручити створення російського ЄСПЛ Москальковій і Фадєєву. Путіну ідея сподобалася...

Треба визнати, що це дуже перспективний напрямок. І цей процес треба неодмінно "поглибити і розширити" (с). Терміново створити російський ООН на чолі з Рамзаном Кадировим. ЮНЕСКО на чолі з Хірургом. МОК на чолі з Мутком. На чолі російського аналога Світового Банку треба поставити полковника Захарченка, він в грошах толк знає. ВООЗ... Втім, ВООЗ можна залишити як є, тільки нехай його очолить "доктор Мясников"...

Путінська версія фашизму все-таки сильно відрізняється від попередніх. Російським державним "правозахисникам" і "системним лібералам" є сенс вивчити досвід своїх попередників, які співпрацюють з фашистськими режимами.

У Третьому рейху, наприклад, були єврейські організації. У січні 1933 року було створено "Імперське представництво німецьких євреїв", на чолі з головою "Спільного союзу рабинів в Німеччині" берлінським рабином і філософом Лео Беком. Потім, коли в 1935 р по "Нюрнберзьким законам" євреям було відмовлено в праві бути німцями, організація змушена була змінити назву на "Імперське представництво євреїв в Німеччині. Остання з єврейських організацій, "Імперське об'єднання євреїв в Німеччині", що існувала під повним контролем міністерства внутрішніх справ і гестапо з 4 липня 1939 р до 10 червня 1943 р була, по суті, "ліквідаційною комісією у справах німецьких євреїв". Її керівники на чолі з Лео Беком були депортовані до концтабору Терезієнштадт.

Можливо, члени РПЛ сподіваються вбудуватися в режим до ступеня повного злиття. Досвід попередників показує, що це, як правило, не вдається. Будь-яка реальна діяльність щодо захисту прав людини, або навіть якісна імітація цієї діяльності сприймається путінським режимом як ворожа і буде каратися все більш жорсткими заходами. Так що великий привіт членам РПЛ при Путіні від берлінського рабина Лео Бека...

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