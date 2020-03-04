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4 березня • оновлено в 11:37
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Путін безглуздо виправдався перед убогими росіянами

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Президент РФ Володимир Путін виправдовувався перед журналістом, розповідаючи, що в Росії не економічний застій, а стабільність. При цьому він визнав, що в країні мільйони людей живуть за межею бідності.

Про це глава Кремля розповів у інтерв'ю ТАСС.

"Дуже просто. Економічна стабільність – це база для розвитку. І взагалі, стабільність – це завжди база для розвитку. А застій – це, по суті справи, рух назад, жодного розвитку. Ось в цьому головна відмінність", – викручувався Путін.

Злидні в Росії

Злидні в Росії

Президент РФ розповідав, що в кінці 1990-х років у країні жебраками були 42 млн осіб, а станом на сьогодні близько 13,5 млн осіб.

"Хоча і це багато, і ми повинні з цим боротися. Отже, у нас до цього часу, на той час золотовалютні резерви були 12,5 мільярда доларів, а борги держави – 145 мільярдів. Не видно було кінця і краю, було незрозуміло, як ми з цим розберемося. У нас відтоді і до сьогодні, я зараз говоритиму, і люди почнуть сумніватися, але це факт: реальна заробітна плата зросла на 4,2%, пенсії – майже втричі, 2,9, і реальні доходи на 2,4 підросли, у 2,4 рази", – виправдовувався Путін.

Журналіст нагадав Путіну, що той у 2008 році обіцяв, що до 2020 року зарплати росіян в середньому будуть 2700 доларів. А на сім'ю з трьох осіб буде 100 квадратних метрів квартира.

"Ну не зовсім так, це були попередні плани... Ми до 2008 року планували подвоїти ВВП. І на базі подвоєння будували соціальні плани. У 2008 році ми практично досягли цієї планки. Вибухнула світова економічна криза. Не з нашої вини, вона прийшла до нас ззовні... Але, чесно кажучи, не ми в цьому були винні. Це світова фінансова, а потім і економічна криза, яка прийшла ззовні", – знайшов виправдання злидням росіян Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що не проти опозиції та протестних мітингів у країні, але вони мають підкорятися правилам і дотримуватися законів.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Несмішний Клоун.
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Mega Death
Mega Death
А ведь реально еще в 2010-2013 годах зарплата в пару тысяч долларов считалась средненький. Xoxлы приезжавшие строить сарайки в Подмосковье, меньше чем за 3000$ работать не хотели.
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