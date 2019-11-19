Головна Новини
19 листопада • оновлено в 09:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Путін – апостол!" Офіцер ЗСУ показав, як зомбують росіян. Відео

1.1т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому літній чоловік зізнається в любові президенту Росії Володимиру Путіну. Крім того, фанатик весь час повторює пропагандистські штампи про те, що існування країни-агресора без нього неможливе.

Красномовний ролик показав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан. Він починається з того, що до чоловіка підходить російський журналіст і питає, як той уявляє собі Росію без Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росії без Путіна не може бути! Путін – це Богом даний Росії! Путіна треба благословляти! Він як апостол Росії. Ми любимо Путіна!" – відповів пенсіонер, уточнивши при цьому, що з усіх ЗМІ він дивиться тільки пропагандистський "Перший канал".

Фанат Путіна

Фанат Путіна

Новини
"Повзають на своїх кораблях!" "Загін Путіна" пригрозив НАТО повним знищенням

У коментарях українці жахнулися тому, наскільки сліпо громадяни країни-агресора довіряють своєму лідеру, і засудили їх за це.

"Суть всієї країни у 35 секундах", "Звичайне зомбі", "Вся суть хомопутінікуса в одній людині", – пишуть люди під відео.

"Путін – апостол!" Офіцер ЗСУ показав, як зомбують росіян. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Путін Анатолій Штефан
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
10
7
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Валера не может со стаканом разобраться, а тут задача государственной самоидентификации: https://youtu.be/jHwLv9-5oqo
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ein Volk, ein Reich, ein Führer )))) А потом ,на мавзолее новая надпись -ВОВЫ, ОБА .))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Путин больше Бог свидомых, чем россиян.... Мы, к свою президенту, - с уважением...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги