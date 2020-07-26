Путін анонсував гіперзвукову зброю, яке не має аналогів у світі

Військово-морський флот Росії отримає нову гіперзвукову зброю, яка нібито не має аналогів у світі.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, відкриваючи військово-морський парад до дня ВМФ РФ у Санкт-Петербурзі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Унікальні переваги і підвищення бойових можливостей флоту будуть досягатися за рахунок широкого впровадження передових цифрових технологій, гіперзвукових ударних комплексів, які не мають аналогів у світі, безпілотних підводних апаратів, за рахунок найефективніших засобів оборони", – сказав він.

У свою чергу, в Міноборони РФ заявили, що в даний момент успішно завершуються випробування гіперзвукової морської ракети "Циркон", а також першого підводного човна-носія підводного апарату "Посейдон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий експерт засумнівався в можливості гіперзвукових ракет "Циркон" точно відстрілятися з кораблів, особливо підводних човнів.

Блогер з'ясував, що ракета "Циркон" в дійсності проект 40-річної давності.